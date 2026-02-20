立正大学オープンアカデミー「ブランドの価値をつくるソニーのサウンドデザイン」開催
立正大学（本部：東京都品川区、学長：北村行伸）は、新たな取り組みとして「立正大学オープンアカデミー」をスタートいたします。本セミナーは、第一線で活躍する実務家を講演にお招きすることをきっかけに、大学が「大学と企業」「企業と企業」をつなぐ架け橋となり、地域全体の産業・技術・人材交流を活性化させることを目的としています。
第1回は、ソニーグループ株式会社様より、第一線で活躍されるデザイナー・エンジニアの皆様をお招きします。今や「サウンドデザイン」は、単に決まった音を鳴らすものではなく、製品を手に取るユーザーの行動や状況に応じて音が変化し、製品への愛着を育みながら、企業のブランド価値を創出する重要な要素となっています。
本セミナーが皆様にとって新たな価値創造のヒントとなれば幸いです。
開催概要
日時：2026年3月5日（木）15：00～17：00
参加形式：対面・オンラインハイブリッド開催
会場：立正大学品川キャンパス ロータスホール（東京都品川区大崎4-2-16）
配信：Zoomウェビナー
定員：会場200名、配信300名
参加費：無料（事前申込制）
対象：どなたでもご参加いただけます
プログラム
15：00～16：00
第一部：基調講演「感性を動かすテクノロジー：ソニーのイノベーションとGenerative Sound Design」
・永原 潤一氏（ソニーグループ株式会社クリエイティブセンター）
・藤本 吉秀氏（ソニーグループ株式会社事業開発プラットフォーム事業開発部門）
・高橋 慧氏（ソニーグループ株式会社技術開発研究所インタラクション技術研究開発部門）
・小林 有毅氏（ソニーグループ株式会社クリエイティブセンター）
16：05～16：45
第二部：パネルディスカッション「ソニーのサウンドデザインが生む価値」
・永原 潤一氏（ソニーグループ株式会社クリエイティブセンター）
・北村 行伸（立正大学 学長）
・佐藤 一義（立正大学名誉教授）
ファシリテーター
松村 誠一郎氏（東京工科大学 デザイン学部・研究科教授）
16：45～17：00
第三部：aibo・poiq体験
※第三部は対面参加の方のみご参加いただけます。
お申込み
大学ホームページにお申込みフォームへのリンクを掲載しております。
https://rpra.ris.ac.jp/news/article/60480/
協力 ソニーグループ株式会社
後援 品川区・一般財団法人品川ビジネスクラブ・一般社団法人五反田バレー・五反田バレーユニバーシティ