タブ切断装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（フルタブ切断装置、通常タブ切断装置）・分析レポートを発表
2026年2月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「タブ切断装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、タブ切断装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、タブ切断装置の世界市場規模は2024年に172百万米ドルと評価されています。市場は急拡大が見込まれており、2031年には1149百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は31.5パーセントとされ、電池製造ラインの増設、量産能力の引き上げ、品質要求の高度化が市場成長を強く押し上げています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の強靭性についても分析しています。装置産業は精密部品、レーザー関連部材、制御機器の調達に依存しやすく、関税や物流制約の変化が装置価格や納期、保守部品供給に影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
タブ切断装置は、リチウム電池の製造工程で正極および負極のタブを切断するための重要設備です。タブは電極と外部を接続する部位であり、形状や寸法精度、切断面品質は電池の性能と信頼性に直結します。そのため、位置決め精度、切断の再現性、バリや変形の抑制、歩留まり改善が装置価値を左右します。
装置の基本的な動作は、材料位置決め、切断、廃材処理の3段階で構成されます。高精度センサーで材料位置を検出し、設定条件に基づいて切断機構が加工を実行し、発生した廃材は回収・処理されます。量産現場では清浄性の維持も重要であり、廃材処理の安定性は稼働率と品質に影響します。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、タブ切断装置市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場は電池生産能力の増減、投資サイクル、製品仕様の変化、品質規格の厳格化などの影響を受けるため、競争環境、需給トレンド、需要を左右する要因が整理されています。さらに、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、電池産業の立地や投資規模の違いによる地域差を比較できる構成です。
また、タイプ別および用途別の市場予測も示され、どの装置区分や導入先が成長をけん引するのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、タブ切断装置市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品企画、供給体制、生産拠点、販売戦略の検討に資する情報提供を目的としています。
