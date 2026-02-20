デザイナーズ賃貸マンション『LEGALAND』の 竣工100棟達成記念ロゴを制定

住友林業グループの国内総合不動産事業を担う株式会社LeTech（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：藤原 寛、以下「当社」という。）は、メイン展開エリアである東京都内で、主力商品であるデザイナーズ賃貸マンションシリーズ『LEGALAND』の竣工累計100棟を達成いたしました。この節目に合わせ、記念ロゴマークを制定したことをお知らせいたします。なお、本ロゴマークは名刺・ノベルティ・広報・営業活動・広告などで展開していきます。

LEGALAND100棟記念ロゴマーク

■『LEGALAND100棟記念ロゴマーク』に込めた想い



LEGALANDシリーズ第１棟目「LEGALAND烏山」



１棟１棟の「挑戦」が「信頼」へ。

すべては、１棟目から始まりました。街の空気を読み、暮らしに寄り添う場所を、ひとつずつ。LEGALANDの100棟は、積み重ねてきた社員の「挑戦」とお客様からの「信頼」のかたちです。

ロゴマークに示す建物は、原点となる第１棟目「LEGALAND烏山」の輪郭。原点を“形”として残すのは、ここまでの100棟が偶然ではなく、意志の積み重ねであったことを示しています。

100の字に鎮座するフクロウは、LeTechの将来へのまなざしを表しています。旧社名「リーガル不動産」の頃より当社の象徴として用いてきたフクロウは、古くから「知恵の象徴」「森の賢者」と呼ばれています。「リーガル」を冠する名のとおり、法律理解と知見に基づく不動産コンサルティングを祖業として成長してきた私たち自身の姿をフクロウに重ねています。私たちは人々がまだ気づいていないニーズに気づき「まだない」を見つけ、可能性の扉をひらく存在。その視線は“次”を見据え、100棟はゴールではなく、次の挑戦へ踏み出すひとつの節目です。

そして、私たちは2025年に住友林業グループの一員となりました。住友林業グループでのシナジーによって、更なる進化を目指すLeTechの今を象徴するLEGALANDという木々は、森のように時間をかけて大きな価値を育てていく私たちの意思です。

LeTechの溢れる街を創り、地域や人のつながり――コミュニティを幸せでみたしていく。LEGALANDの100棟は、その約束の「途中経過」として刻まれています。

■デザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」とは？

当社が開発するデザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」は、これまで東京都内を中心に国内100棟を超える開発実績（LEGALAND+含む）を誇っています。当社がこれまで培ってきた不動産開発のノウハウやこだわりによって生み出される「LEGALAND」は、快適な居住空間をご提供するとともに、優れた投資資産として国内外の事業会社及び個人投資家様からも高い評価をいただいています。

①使いやすくゆとりのある空間

耐力壁で建物の荷重を支える「壁式構造」を採用することで、室内に柱や梁が無い、使いやすい居住空間を実現しています。また、それぞれの物件ごとに設備にこだわり、入居者様のニーズの高い充実した設備を備えています。

②立地へのこだわり

人気の城南・城西エリアを中心にシリーズを展開しています。「駅近」物件にこだわり、入居者様の生活に高い利便性を提供します。

東京都内のLEGALAND開発実績（2026年１月末時点）

③デザイン性の高さ

外観はコンクリート打放しをベースとし、シンプルながらモダンでスタイリッシュなデザインとしています。画一的なマンションを供給するのではなく、その土地の形状や周辺環境に調和するデザインを供給しています。





④高いキャッシュフロー効果

これまで培ってきた開発ノウハウによって土地の収益性を最大化し、投資家様へは高キャッシュフローの物件を提供しています。「LEGALAND」はデザイン・収益性で国内外から高い評価を得ています。

⑤「LEGALAND」に込めた想い

「LEGA」はイタリア語で「結ぶ」「繋がる」という意味があります。建物と人々、人々と人々が繋がる場所を提供したいという思いで、「LEGA(繋ぐ)」＋「LAND(場所・土地)」で「LEGALAND」と名付けました。

都心、駅近の好ロケーション、広い空間を活かすスタイリッシュな設計、また、メンテナンスの負荷が少なく、周辺環境にも優しい設計を提案し、「LEGALAND」は住む人、持つ人、街の人へ配慮した建物を目指します。





その他「LEGALAND」の詳細は当社LEGALANDサイト（https://legaland.jp/）を是非ご参照ください。

■株式会社 LeTech 会社情報

会社名:株式会社 LeTech

代表 :代表取締役社長 藤原 寛

本社 :〒530-0027

大阪府大阪市北区堂山町３番３号 日本生命梅田ビル 10階

東京支社:〒105-0001

東京都港区虎ノ門1丁目２番８号 虎ノ門琴平タワー ７階

設立 :2000年9月7日

ホームページ:https://www.letech-corp.net/

事業内容:ソリューション事業、不動産管理事業