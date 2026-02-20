2周年のANA FINDSから、旅する気分を満喫！バッグ＆トラベル、グルメの新商品が登場 かばんやえいえもんの帆布バッグシリーズ、北海道・九州・沖縄グルメ A-styleなどで2/20より順次販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、『ANA FINDS』（https://anafinds.anatc.com/）の「バッグ＆トラベル」と「グルメ」カテゴリーの新商品を、2月20日より、ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」および「ANAショッピング A-style ANA Mall 店（以下、ANA Mall店）」、空港内ギフトショップ「ANA FESTA」にて順次販売を開始します。「バッグ＆トラベル」では、滋賀県高島市の伝統産業である帆布を用いたオリジナルバッグを生産する「かばんやえいえもん」との初めてのコラボレーションによるオリジナルバッグを発売。「グルメ」では、旅の思い出を呼び起こす北海道・九州・沖縄の4商品を新たにラインナップします。あわせて、A-styleでは『ANA FINDS』2周年に際し、抽選でグルメ商品があたるキャンペーンも実施します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342268/images/bodyimage1】
■『ANA FINDS』は、「ほしい、が見つかる。」をコンセプトに3つのカテゴリーで展開
全日空商事グループ共通の商品ブランド『ANA FINDS』は、「ほしい、が見つかる。」をコンセプトに、【グルメ】、【バッグ＆トラベル】、【ライフスタイル】の3つのカテゴリーで展開しています。
ーANA FINDSブランドコンセプトー
「食」や「モノ」には、心を満たす力があります。それは、旅先でふいに宝物に出会ったような瞬間。心が躍る出会いは、思いがけない偶然の中にあるはず。『ANA FINDS』は、そんなワクワクを世界中から見つけ、素材や技、土地の魅力や物語を丁寧に紡いでいき、それらを価値ある出会いとして、あなたのもとへ届けます。時間や距離をこえて、素敵なものと人をやさしくつなぎ、ただの買い物ではない、心が動く体験を。あなたの「ほしい」が、ここで出会いを待っています。
■【バッグ＆トラベル】 カジュアルシーンや旅先で、扱いやすい帆布を使用したオリジナルバッグ
『ANA FINDS』のバッグ＆トラベルは、ビジネスパーソン向けのラインナップに加え、2周年を機に日常や旅をより楽しくする新たな商品を企画しました。作り手の「かばんやえいえもん」は、創業者のふるさと滋賀県高島市を多くの人に知ってほしいとの想いから、江戸時代より織り継がれる伝統産業・帆布を素材にしたカバンを生産しているブランドです。使い手が喜び、作り手が誇りを持ち、そしてふるさと高島が元気になる―近江商人の“三方良し”の精神に、ANA FINDSとして共感したコラボレーション企画となっています。ショルダーバッグ、トートバッグ、エコバッグ、ポーチの全4種類で、持ちやすいサイズや明るいカラー展開を採用。空と旅をイメージし、商品に使用している雲、青空と夕焼け、飛行機などのイラストは描き下ろしました。
■【グルメ】 旅先で出会った「あの味」に再会！
『ANA FINDS』のグルメは、旅先で出会えるその土地のおいしい食材をつかった4商品を新たにラインナップしました。真空フライ製法によりザクザク食感が楽しめる「じゃがいもザクザク」に新味の山わさび風味が登場。ほんのり甘みのある天然秋鮭をスティック状にした「北海道産秋鮭スティック」、有明海の板海苔を佃煮にして北海道産の大豆を混ぜ込んだ「旨のりまめ」はご飯のお供に最適。「クリーミーデザート」はクリームチーズをベースに、沖縄産紅芋のやさしい味と、シークワーサーの酸味と香りをプラスしたさっぱりした味の2つを楽しめる彩り豊かなスイーツです。
