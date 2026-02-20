ゴマブックスで配信中の『史記』が総ダウンロード数38万件を突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在配信中の『史記』が、2026年2月20日10時時点で 総ダウンロード数38万件を突破したことを発表いたします。
また、『史記』については期間限定の割引キャンペーンを実施しております。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『史記』
期間：2月20日（金）～2月28日（土）
価格：1巻2巻無料、3～10巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D48BQ97B
【作品紹介】
タイトル：『史記』
著者： 久松文雄 (著), 久保田千太郎
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342352/images/bodyimage1】
【作品紹介】
タイトル：『史記』
著者： 久松文雄 (著), 久保田千太郎
【内容】
かつて日本の教養人が必ず読んだという司馬遷の『史記』。中国大河ドラマを描いた『史記』は歴史ドラマとしてのおもしろさだけでなく、人生訓や格言にもあふれた大人のための教科書だったのだ。『スーパージェッタ―』や『冒険ガボテン島』で一世を風靡した漫画家・久松文雄が描く『史記』の世界。
１巻は「項羽と劉邦」編の上巻。秦によりはじめて統一された中国だが、世間はまだまだ群雄割拠の戦国時代の雰囲気を残していた。始皇帝の暴政に堪えかねて起こる各地の反乱。それに呼応する形で英雄・項羽、劉邦が蜂起した！ 果たして天下をとるのは―――――――――――。
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
また、『史記』については期間限定の割引キャンペーンを実施しております。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『史記』
期間：2月20日（金）～2月28日（土）
価格：1巻2巻無料、3～10巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D48BQ97B
【作品紹介】
タイトル：『史記』
著者： 久松文雄 (著), 久保田千太郎
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342352/images/bodyimage1】
【作品紹介】
タイトル：『史記』
著者： 久松文雄 (著), 久保田千太郎
【内容】
かつて日本の教養人が必ず読んだという司馬遷の『史記』。中国大河ドラマを描いた『史記』は歴史ドラマとしてのおもしろさだけでなく、人生訓や格言にもあふれた大人のための教科書だったのだ。『スーパージェッタ―』や『冒険ガボテン島』で一世を風靡した漫画家・久松文雄が描く『史記』の世界。
１巻は「項羽と劉邦」編の上巻。秦によりはじめて統一された中国だが、世間はまだまだ群雄割拠の戦国時代の雰囲気を残していた。始皇帝の暴政に堪えかねて起こる各地の反乱。それに呼応する形で英雄・項羽、劉邦が蜂起した！ 果たして天下をとるのは―――――――――――。
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
プレスリリース詳細へ