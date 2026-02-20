ビップ株式会社(本社：静岡県袋井市、代表取締役：松本 勝)は、2026年2月20日、コーポレートサイト( https://www.v-i-p.jp/)を全面リニューアルいたしました。

動画SNSで総再生数1,000万回を超える熱量をサイトに集約。深刻な担い手不足に悩む建設業界において、2年連続で10名を超える若手採用に成功している当社の「選ばれる理由」を、最新のドキュメンタリーコンテンツを通じて公開します。





■背景：SNSの「期待」を「信頼」に変える1年半の挑戦

当社はこれまで、TikTokやYouTube等のSNSを通じて建設業のリアルな魅力を発信してきました。その結果、全国の若者から大きな反響を得ていますが、一方で「SNSの華やかさと実際の現場にギャップはないか？」という求職者の不安を払拭する必要性を感じていました。

そこで、「SNSで見たあの格好いい現場は、実在する」ことを証明するため、1年半の歳月をかけ、現場の熱気、社員の葛藤、成長の軌跡をゼロから可視化。若者が「ここなら自分の人生を預けられる」と確信できるプラットフォームへと再構築しました。





■リニューアルで強化された「若者に火をつける」3つの柱

1.業界の常識を覆す「ダイバーシティ」の可視化

業界内でも稀少な「女性職人」の活躍や、10代社員の成長ストーリーを特集。性別や学歴に関係なく、意欲ある若者が第一線で活躍できる実態を、加工なしのリアルなインタビューで届けます。





2.徹底した「自己開示」：入社後のミスマッチをゼロへ

成功体験だけでなく、壁にぶつかった瞬間や現場の厳しさも公開。2年連続10名超の採用実績を支える「風通しの良さ」と「プロとしての厳しさ」を両立させた、独自の空気感を伝えます。





3.「手ぶらで挑戦」できるバックアップ体制の明文化

「道具・資格・経験」がなくても夢を諦めさせないため、工具一式の支給や資格取得費用の全額負担をサイト上で正式に制度化。未経験者が数年で現場の主役へ成長するまでのロードマップを可視化しました。





女性職人が輝く





エンタメ全開の社風









■代表取締役・松本 勝からのメッセージ

「『建設業界を変えたい』という言葉は、私たちの前では綺麗事に過ぎません。私たちが目指すのは、学歴や経歴に関係なく、意欲ある若者が正当に評価され、自分の腕一本で未来を切り拓ける『場所』を提供することです。





同業他社から採用の成功要因を問われることも増えましたが、答えはシンプルです。職に悩むみなさんが自身の可能性に火を灯すため、言葉と仕組みで示し続けること。今回のサイトリニューアルは、その決意表明でも。ビップはこれからも、若者が主役になれる場所であり続けます。」





代表取締役 松本勝









【会社概要】

社名 ： ビップ株式会社

所在地 ： 〒437-1111 静岡県袋井市中新田458

代表者 ： 代表取締役 松本 勝

設立 ： 1991年2月

事業内容 ： 鉄筋工事一式(建築・土木)、鉄筋加工販売、クレーン作業全般

公式サイト： https://www.v-i-p.jp/

公式TikTok： @vip.make_sensible