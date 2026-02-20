松山油脂(所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：松山 剛己)は、リーフ＆ボタニクスから春夏限定「レモン」を発売します。暑さの厳しい夏の日々を、爽やかに過ごすための全7製品です。なかでも「スクラブハンドソープ」と「スクラブボディウオッシュ」は、松山油脂として初めてのラインアップ。天然精油の香りも特長です。





リーフ＆ボタニクス「レモン」









肌の皮脂汚れは石けんで十分に落とすことができます。しかし、古い角質や酸化した皮脂など、肌に密着して硬くなった汚れは、スクラブで物理的に取り除くほうが効果的です。スクラブハンドソープとスクラブボディウオッシュには、トウモロコシ穂軸をスクラブ成分として配合。角が少なく、摩擦による刺激を抑えます。また、「洗い過ぎ」を防ぐため、洗浄成分としてマイルドなラウリルグルコシドを配合しました。





スクラブハンドソープは、一般的なハンドソープと同じように泡立てて使います。汚れを落とすだけでなく、肌をなめらかに洗い上げるのが特長です。スクラブボディウオッシュは2WAY処方。泡を立てなければペースト状のスクラブとして、たっぷり泡立てればボディソープになります。泡にスクラブ剤が分散して物理的な刺激がやわらぐので、毎日使っても肌に負担をかけにくいボディソープです。





春夏限定「レモン」には、ほかにボディソープ、ボディミスト、ボディシート、ハンドガードジェル、マザーソープがあります。ボディソープは石けん配合で洗い上がりさっぱり。ボディミストは頭皮にも身体にも使える爽快感があり、ボディシートは汗やベタつきを拭き取って肌をさらっと清潔に。ハンドガードジェルは意外と荒れやすい夏の手肌に潤い補給、マザーソープは洗顔してもつっぱりにくい透明石けんです。





香りは2種類の天然精油をブレンド。夏に心地よい澄みわたる柑橘系の香りになるよう、レモン精油とアオモジ精油をバランスよく組み合わせました。





リーフ＆ボタニクスの製品に共通しているのは、松山油脂が大切にしている「安全性と環境性、そして有用性のバランス」と「使い続けることができる品質と価格のバランス」です。また、「香りは合成香料ではなく天然精油」「合成着色料は使わない」というブランドの方針も守り続けています。





季節に合わせた全身のケアを日常に、自然に無理なく。リーフ＆ボタニクスは肌をすこやかに保つことを通して、豊かでおだやかな日常に寄り添います。









【製品概要】

LEAF＆BOTANICS(リーフ＆ボタニクス)

マザーソープ レモン 90g 583円

スクラブハンドソープ レモン 240mL 1,045円

ハンドガードジェル レモン 50g 1,298円

ボディミスト レモン 100mL 1,298円

ボディソープ レモン 400mL 1,463円

スクラブボディウオッシュ レモン 220g 1,540円

ボディシート レモン 16枚 726円

※価格はすべて税込表示です。





成分 ： パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日： 2026年3月2日(月)

URL ： https://store.matsuyama.co.jp/pages/leafandbotanics









【会社概要】

企業名 ： 松山油脂株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 松山 剛己(まつやま つよし)

所在地 ： 〒131-0042 東京都墨田区東墨田2丁目17番8号

設立 ： 1930年6月27日(創業1908年)

事業内容： 透明石けん・化粧石けん・スキンケア製品の製造販売

URL ： http://www.matsuyama.co.jp/





【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

松山油脂お客様窓口

TEL： 0120-800-642

URL： https://www.matsuyama.co.jp/contact2