叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）では、「叡山電車開業１００周年事業」の一環として、２０２６年３月７日（土）に１００系 展望列車「舞」（１０１－１０２号車）の撮影会を開催します。２０２５年１２月１日から運行開始した展望列車「舞」は、まるで着物をまとって旅をするような、特別な時間をお届けすることをコンセプトとした車両で、今回初めての撮影会です。

◆展望列車「舞」撮影会の概要

開催日 ２０２６年３月７日（土）※雨天決行、荒天の場合中止集合場所 修学院車庫集合時刻 ９時５０分スケジュール 修学院車庫（１０時００分撮影会開始、１１時３０分撮影会終了）解散時刻 １１時４０分頃参加費 大人５，０００円（税込）※小児料金の設定はありません。募集人員 ３０名申込方法 セブンチケット（ＵＲＬ：https://7ticket.jp/s/114581）で受付いたします。申込期間 ２０２６年２月２７日（金）１０時００分～３月５日（木）１７時００分まで※定員に達した時点で、受付を終了いたします。注意事項 ・安全のため、車庫内では係員の指示に従ってください。・車庫内はバリアフリーではございません。・自然災害や車両の故障、その他不測の事態が発生したときは、やむを得ず中止させていただく場合がございます。この場合も、参加のための交通費や宿泊費等については当社では負担いたしかねます。あらかじめご了承ください。

（参 考）

展望列車 「舞」について

２０２５年１２月１日（月）に運行を開始した展望列車「舞」は、まるで着物をまとって旅をするような、特別な時間をお届けすることをコンセプトに、京都洛北にゆかりのある四季折々の風景を、伝統的な着物の文様をモチーフに、今様に織り込みました。和柄の繊細な美しさで日本の四季折々の情景を表し、列車で過ごす時間が、移動にとどまらない「旅そのもの」となることを目指して運行しています。

