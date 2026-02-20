京福電気鉄道株式会社（本社：京都市中京区、社長：大塚憲郎）の嵐電北野線（帷子ノ辻～北野白梅町）は、２０２６年３月１０日（火）に全線開通１００周年を迎えます。ご利用のお客様をはじめ、地域の皆様、関係各位に心より御礼を申し上げます。当社では、１００年の節目を迎えるにあたり、記念イベントを実施します。また、昨年２月に導入した新型車両モボ１形「ＫＹＯＴＲＡＭ」１号車に続き、この日から２号車、３号車が営業運転をスタートします。営業運転初日の３月１０日（火）は、３両すべてが北野線を運行します。概要は次のとおりです。

１．北野白梅町駅での１００周年記念イベント

【日時】２０２６年３月１０日（火）１４時～１５時【場所】嵐電北野線 北野白梅町駅特設ブース【内容】（１）北野線沿線の御室幼稚園の園児をご招待地域を代表して、御室幼稚園の園児の皆さまを、「KYOTRAM」で北野白梅町駅までご招待します。園児の皆さまには、北野白梅町駅で１００周年を記念し出発進行の合図を行っていただきます。（２）北野天満宮の巫女による特別記念御朱印授与北野天満宮には、長年にわたり多くの参拝者の皆さまが北野線をご利用のうえご参拝いただいてまいりました。こうしたご縁でこのたび北野天満宮では、嵐電の車両をあしらった特別記念御朱印の授与を始められます。この日は特別に、北野白梅町駅で巫女が御朱印授与を行います。初穂料：５００円※２０２６年３月１０日（火）～２０２７年３月９日（火）の期間、特別記念御朱印は北野天満宮で授与されます。

（３）和菓子の振る舞い皆さまへの感謝を込めて、北野ゆかりの和菓子店「老松」の和菓子「香果餅(こうかもち)」の振る舞いを行います。（先着３００名様） ※なくなり次第終了（４）記念グッズの販売会１００周年記念グッズの発売を開始します。この日は北野白梅町駅の特設ブースで販売します。

（販売商品および価格等）①１００周年記念硬券１６枚セット（シリアルナンバー入り） ４,２５０円（２００セット限定）※シリアルナンバーは、売り場で抽選により決定します（お選びいただくことはできません）。②アクリル連結キーホルダー ７００円 （300個限定）③クリアファイル ５００円 （500枚限定）④１００周年ロゴピンバッジ 8００円 （200個限定）（価格は全て消費税込み）

※商品画像はすべてイメージとなります

２．北野線沿線案内パンフレット

北野線の沿線を訪れ、巡り、楽しんでいただくための記念パンフレットを発行します。沿線社寺の歴史や記念行事、イベント等をご紹介しています。【発行部数】20,000部【配布期間】２０２６年３月上旬～５月下旬（予定）【配布場所】嵐電主要駅、京都駅観光案内所、沿線の神社仏閣・施設・学校など

３．「嵐電北野線１００周年フォトコンテスト」

嵐電北野線と沿線地域の今昔を多くの皆さまに共有し楽しんでいただくためにフォトコンテストを開催します。応募方法や注意事項については公式ホームページをご確認ください。【募集期間】２０２６年３月１０日（火）～６月３０日（火） 【募集テーマ】①懐かしの北野線（過去に撮影した北野線や沿線の風景の写真）②未来へつなぐ北野線（現在の北野線や沿線の風景、日常の一場面を感じる写真）【応募方法】 ①Instagramで嵐電公式アカウント＠randen_officialをフォロー②キャプションに撮影場所やエピソードを添えてください③「#嵐電北野線１００周年フォトコン」および、応募テーマに合わせて「#懐かしの北野線」または「#未来へつなぐ北野線」のハッシュタグを付けて写真を投稿してください。【賞 品】 入賞された方にはＫＹＯＴＲＡＭグッズを進呈します。◎応募作品の一部や入賞作品は当社公式ホームページ、Instagramでも公開させていただきます。

４．北野線沿線各施設での１００周年関連事業

（１）旧邸御室（京都市右京区御室岡ノ裾町5）北野線１００周年を記念して国登録有形文化財で通常非公開の「旧邸御室」が特別公開を行います。昭和初期建築の風情ある郊外邸宅で心癒されるひとときをお過ごしください。【開催日時】２０２６年３月２８日（土）・２９日（日）【時間】１部 １０時～１２時／ ２部 １４時～１６時 【内容】館長のご説明付きで館内ご案内。茶菓子、甘酒、お土産つき。【定員】各部３０名【料金】５,０００円（消費税込み） ※当日現地での現金お支払いのみ【申込み方法】電話でのご予約（満席になり次第受付終了いたします） 電話番号 旧邸御室 075-366-0376（平日 １０時～１７時）【アクセス】嵐電北野線 御室仁和寺駅より徒歩約３分

（２）京都先端科学大学附属中学校高等学校北野線全線開通１００周年と京都先端科学大学附属中学校高等学校創立１００周年を記念してアートプロジェクトを実施します。①アート作品の展示「夢のサーカス」及び「妙心寺壁画 狩野探幽雲龍図のオマージュ」（美術部制作）を堂本印象美術館で展示します。②スタンプラリーの開催北野線の駅（北野白梅町、等持院・立命館大学衣笠キャンパス前、龍安寺、妙心寺、帷子ノ辻󠄀）と上記アート展示を巡るスタンプラリーを開催します。【期間】２０２６年３月１０日（火）～３月２２日（日）【景品】ラリーポイント２か所以上のスタンプ押印で、入館料の割引特典や特製グッズをプレゼント【景品引換場所】堂本印象美術館中庭（屋外）（開館時間９時３０分～１７時００分、月曜休館）【料金】無料 ※堂本印象美術館への入館には、入館料（一般 ８０0円）が必要です。【アクセス】嵐電北野線 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅から徒歩約１６分（３）北野線１００周年×映菓座５周年 「ファミリーフェスタ in ランデンプラザ帷子」【期間】２０２６年３月２１日（土）・２２日（日）【内容】嵐電グッズや鉄道部品の展示、鉄道模型走行会、盆ラマづくり体験など詳しい内容は決まり次第、京福電気鉄道公式ホームページでご案内します。

