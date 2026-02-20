全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、日曜よる7時から放送中の「日曜アニメ劇場」にて、『ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE』と、TVシリーズ特別編集版4作品を3月1日（日）より5週連続で放送します。

3月の「日曜アニメ劇場」は、テレビ初放送を含む「名探偵コナン」シリーズを毎週放送！

青山剛昌原作で「週刊少年サンデー」連載中の人気コミック「名探偵コナン」。1997年の第1作目公開以降、劇場版「名探偵コナン」は2024年に劇場版シリーズ累計観客動員数1億人を突破するなど根強い人気を誇る。

放送スケジュール

■「日曜アニメ劇場」毎週日曜よる7時～3月1日 「ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE」（完全ノーカット版）3月8日 【テレビ初放送】TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 緋色の不在証明』3月15日【無料BS初放送】TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 本庁の刑事恋物語～結婚前夜～』3月22日【テレビ初放送】TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 灰原哀物語～黒鉄のミステリートレイン～』3月29日【テレビ初放送】TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』★放送予定はホームページもあわせてご確認ください。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/

掲載時のお願い

＜コピーライト＞「ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE」©2013 モンキー・パンチ 青山剛昌／「ルパン三世vs名探偵コナン」製作委員会TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 緋色の不在証明』 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 本庁の刑事恋物語～結婚前夜～』 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 灰原哀物語～黒鉄のミステリートレイン～』 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 2023TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 2024

※作品紹介画像のSNSへの直接投稿は固くお断りいたします■作品紹介画像のトリミングは不可とします。■その他注意事項：宣伝について、視聴者向け作品紹介であれば凡そ問題ありませんが、例えばプラットフォーム／チャンネルが新規顧客獲得・契約を目的として実施する広告／営業ツール等内での当該作品の映像画像の使用は一切不可となっております。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。