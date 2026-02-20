蜂蜜専門店ミールミィ（運営：株式会社金市商店）は、3月8日の「みつばちの日」にあわせ、2026年3月1日から3月31日までの1か月間、蜂蜜の魅力を楽しみながら知っていただく参加型企画を全店で開催いたします。「ミツバチや蜂蜜をもっと身近に感じてほしい。」「そして、自分の“好き”な味に出会ってほしい。」そんな想いから、スタッフとお客様が一緒に楽しめる企画をご用意しました。

「みつばちの日」を、蜂蜜を好きになるきっかけに

ミツバチは、蜂蜜を生み出すだけでなく、私たちの食や自然環境を支える大切な存在です。ミールミィでは、こうした背景も含めて蜂蜜の魅力を伝えることで、「蜂蜜が好きになる場所」であり続けたいと考えています。本企画を通して、日常の中で蜂蜜やミツバチに思いを寄せるきっかけを提供してまいります。

■みつばちの日

3月8日は「みつ（3）ばち（8）の日」。 全日本はちみつ協同組合と日本養蜂はちみつ協会（現：一般社団法人日本養蜂協会）が制定しました。ミツバチは、花の蜜を巣に蓄え蜂蜜を作ったり、作物の受粉にも用いられ、私たちの生活とも密接に関わっています。ミツバチが減少してしまうと人類は食糧問題の危機に直面してしまうと言われています。蜂蜜は、ミツバチやミツバチが花を訪れて蜜を採る蜜源植物などの自然が守られてこそ、食べることのできる食品です。3月8日の「みつばちの日」には、ミツバチと私たちを取り巻く世界について思いを馳せてみるのもよいかもしれません。

蜂蜜を“選ぶ楽しさ”を伝える、3つの取り組み

①スタッフの“好き”が並ぶ、推し蜂蜜紹介

期間中、店頭にはスタッフそれぞれのお気に入り蜂蜜を紹介する「推し蜂蜜名札」を着用します。「毎朝これを食べています」「ヨーグルトに入れるなら絶対これ」など、実際に働くスタッフのリアルな声を参考にしながら、気になる味を選ぶ楽しさを感じていただけます。蜂蜜選びに迷ったときは、ぜひスタッフの“推し”を参考にしてみてください。

②あなたの“推し蜂蜜”も教えてください

店頭で味わった蜂蜜の中から、「今日いちばん好きだった蜂蜜」にシールでお客様にもご参加いただける投票企画を実施。その日いちばん気に入った蜂蜜に、シールで投票していただきます。結果は店頭で発表。どの蜂蜜が人気を集めたのか、見るだけでも楽しめる企画です。

③蜂蜜とSDGsセミナー（3月8日限定／三条本店）

実施日：3月8日（日）10:00～10:30場所：ミールミィ三条本店定員：8名様（要予約）参加費：無料ご予約URL：https://forms.gle/ZJbrZpEVb9kpDCMm7《主な内容》近年、地球温暖化や異常気象の影響により、花の咲く時期や環境が変化し、蜂蜜の採取量やミツバチの生息環境にも大きな影響が及んでいます。加えて、生産者の高齢化などにより養蜂の担い手不足も進んでいます。こうした現状をふまえ、ミツバチが私たちの食をどのように支えているのか、そして未来へつなぐために何ができるのかを分かりやすく解説します。ご参加の方には、ささやかなお土産もご用意しています。

■推し蜂蜜企画実施店舗

・ミールミィ 三条本店 〒604-8083 京都市中京区三条通富小路西入中之町21・ミールミィ 京都髙島屋店 〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地京都高島屋B1F・ミールミィ 阪急うめだ店 〒530-8350 大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店B2F

【その他の参加予定の催事】

イベント名：みつばちマルシェ（主 催：みつばちマルシェ実行委員）開催日：2026年3月7日（土）、3月8日（日）（※3/8のみ参加）開催場所：神戸市立須磨離宮公園 中門広場内容：「ミツバチの日」にあわせて、須磨離宮公園・噴水広場で『第2回みつばちマルシェ』が開催されます。見て、食べて、飲んで楽しみながら、蜜蜂やハチミツについて学び、食育や地球環境について考える2日間。春先の公園で、ハチミツのやさしい甘さに触れられるイベントに、「京都蜂蜜酒醸造所」が初出店。個性ある国産蜂蜜を醸造した国産の蜂蜜酒（ミード）の試飲販売や、ミールミィで人気の蜂蜜の販売を予定しております。ハニーハンター市川拓三郎もいるのでぜひ遊びに来てください。詳細URL：https://www.instagram.com/p/DSTlFGIkvKW/

○ハニーハンター市川拓三郎

金市商店の三代目で、蜂蜜の仕入れを社長の市川拓三郎が自ら行う。日本中、世界中の養蜂家を訪ね、蜂蜜を仕入するのがハニーハンターの市川拓三郎。年間に食べる蜂蜜は300種類以上、年間の移動距離は地球1.3周分に当たる約52000キロを超える。養蜂家を直接訪ねることで、蜂蜜がどのような環境で、どのように採られているかを、自らの目と舌で確かめる。そうして仕入れた「安心・安全で高品質な蜂蜜」だけをお客様にお届けする。関西テレビ「ウラマヨ」や、「よ～いドン！」内の「おしえて！スゴ腕ワーカー」などメディア出演あり。

〇蜂蜜専門店ミールミィ

1930年創業の金市商店が運営する蜂蜜専門店。1998年にミールミィの屋号でお店をスタートし、豊富な蜂蜜の種類とかわいらしいパッケージで、地元だけでなく遠方のお客様にも支持される。取扱品目は純粋蜂蜜だけでなく、蜂蜜加工品、蜂蜜のお菓子や蜂蜜酒（ミード）など。中でも国産蜂蜜は、養蜂家の元を直接訪ね、採蜜を一緒に行うことで、安心安全で高品質な蜂蜜のみを仕入れ、南は鹿児島から北は北海道まで、多種多様な蜂蜜をお客様に提供しております。

【会社概要】

株式会社 金市商店 資本金1000万円1930年創業で、国内外の養蜂家から蜂蜜を直接仕入れ、商品開発、製造を行う。「蜂蜜専門店ミールミィ」の運営のほか、全国のスーパー、百貨店に蜂蜜製品を卸売りしている。蜂蜜酒は10年以上前から全国で先駆けて輸入し、取扱い国、種類は国内随一。2025年6月で創業95周年を迎えた。

【直営店舗】

蜂蜜専門店ミールミィ3店舗（三条本店、京都髙島屋店、阪急うめだ店）京都蜂蜜酒醸造所（2024年3月10日オープン）（金市商店公式サイト）http://www.kaneichi-syouten.com/

