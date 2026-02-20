近畿大学附属湯浅農場（和歌山県有田郡湯浅町）は、和歌山県有田郡湯浅町、和歌山湯浅ワイナリー（和歌山県有田郡湯浅町）と連携し、南高梅を使用した「赤ワイン梅酒」を製造しています。令和7年（2025年）産の南高梅を使用した今期の商品を、令和8年（2026年）3月2日（月）から数量限定で販売し、湯浅町のふるさと納税の返礼品としても提供します。この取り組みは、令和4年（2022年）7月に学校法人近畿大学と湯浅町が締結した包括連携協定の一環として実施するものです。【本件のポイント】●産官学連携で開発した南高梅使用の「赤ワイン梅酒」を限定販売し、ふるさと納税返礼品としても提供●近畿大学農学部の3年生が農場実習で収穫、選別した令和7年（2025年）産南高梅を使用●学校法人近畿大学と湯浅町が令和4年（2022年）に締結した包括連携協定の一環で実施【本件の内容】近畿大学附属湯浅農場では、約30年前から南高梅を栽培しています。南高梅は和歌山県みなべ町が発祥の地で、種が小さく果肉が厚いのが特徴です。近畿大学農学部農業生産科学科の3年生が果実の収穫と選別を行った南高梅を使用し、湯浅町のワイン製造メーカーである和歌山湯浅ワイナリーと連携して、「赤ワイン梅酒」を製造しました。この「赤ワイン梅酒」は令和6年（2024年）から販売しており、赤ワインと梅の新たな組み合わせとして注目を集めています。従来の梅酒とは違い、赤ワインをベースに梅を漬け込むことで、赤ワインの風味と梅の果実感を同時に楽しめます。【販売概要】商品名 ：「赤ワイン梅酒」（アルコール度数14％）※赤ワインをベースに梅を漬け込んだ梅酒販売開始 ：令和8年（2026年）3月2日（月）販売価格 ：720ml 1,540円（税込）限定1,800本 360ml 880円（税込）限定500本販売店舗 ：和歌山湯浅ワイナリー（和歌山県有田郡湯浅町栖原332） 株式会社近大アシスト東大阪営業所（大阪府大阪市小若江3-4-1 近畿大学31号館1階） KITTE大阪 ゆあさんぽ（大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪2F）他オンライン販売：和歌山湯浅ワイナリー オンラインショップにて販売 https://shop.yuasa-winery.jp/提供飲食店 ：近畿大学水産研究所 大阪店 （大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館6階） 近畿大学水産研究所 銀座店 （東京都中央区銀座6-2 東京高速道路山下ビル2階） 近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店 （東京都千代田区丸の内1-9-1 グランスタ東京1階） ※グラス1杯750円（税込）で提供お問合せ ：株式会社TOA 営業広報部 担当 坂口 TEL（0737）23-8833【ふるさと納税返礼品概要】提供開始：令和8年（2026年）3月2日（月）内容 ：【8,000円の寄附】「赤ワイン梅酒」（720ml）※限定50本申込方法：湯浅町ふるさと納税特設サイト https://yuasa-furusato.jp/index.php （その他各ふるさと納税サイトにおいても提供）お問合せ：湯浅町ふるさと振興課 ふるさと納税推進係 TEL（0737）63-2110 FAX（0737）22-6500 E-mail：furusato@town.yuasa.lg.jp【湯浅町ふるさと納税制度】歴史と自然豊かなまち湯浅町は、先人より受け継いだ財産を次の世代に引き継ぐため、そして、よりよい「ふるさと」づくりをすすめるため、平成19年度（2007年）に「ふるさとまちづくり寄附金制度」を創設しました。寄附金の使い道は、「歴史的文化財の保全及び活用事業」や、「安心安全のまちづくり推進事業」、「特色ある産業を活かしたまちづくり事業」「その他」の4つの事業からお選びいただけます。【近畿大学と湯浅町の取り組み】学校法人近畿大学と湯浅町は、令和4年（2022年）7月に包括連携協定を締結しました。医学から芸術まで幅広い分野を網羅する総合大学を中心に、幼稚園から大学院までのネットワークを持つ学校法人近畿大学の知見を生かし、歴史ある湯浅町の資源の有効活用、産業・観光の振興、ふるさと納税、教育・文化の推進などさまざまな分野で地域活性に取り組んでいます。【和歌山湯浅ワイナリー】平成31年（2019年）4月、湯浅町栖原に「一気通貫」産直加工流通加速化センターが開所し、6月同センター内に「湯浅ワイナリー」が開業しました。リキュール「勹果（ほうか）」シリーズや、ワイン「TOA200」シリーズの販売に加え、他社ブランド向け商品（OEM商品）の製作も行っています。令和5年（2023年）10月にグループ会社の「和歌山ワイナリー」と統合し、「和歌山湯浅ワイナリー」に名称を変更しました。現在は自社商品・OEM商品合わせて、年間約30種類のワイン、リキュール等を製造しています。所在地 ：和歌山県有田郡湯浅町栖原332運営企業：株式会社TOA代表者 ：代表取締役社長 榎本裕明事業内容：ワインの製造・販売業設立 ：平成31年（2019年）URL ：https://yuasa-winery.jp/about【関連リンク】附属湯浅農場https://www.kindai.ac.jp/farm/農学部https://www.kindai.ac.jp/agriculture/