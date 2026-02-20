京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)と京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)は、2026年3月7日(土)のびわ湖開きに合わせて、石山坂本線に新たなラッピング電車を運行するとともに、大津の名所旧跡を紹介したパンフレットやポスター、WEBサイトにて観光情報を発信します。京阪グループでは、2030年度を目標年次とする長期経営戦略の主軸戦略「体験価値共創」を推進するため、京阪沿線の観光コンテンツの掘り起こしや、各エリアの有形・無形資産を活用した「観光まちづくり」「テーマツーリズムの提供・発信」を進めています。今回、大津沿線の魅力発信の第一弾として、大津の名所である西教寺、日吉大社、近江神宮、三井寺、建部大社、石山寺の６社寺および関連する歴史人物などを描いたラッピング電車を石山坂本線で運行し、車内放送は、大津商業高校放送部による社寺紹介も実施します。また、現在発売中の大津線（石山坂本線・京津線）全線が1日乗り降り自由の「京阪電車 びわ湖１日観光チケット」の名称を「京阪電車 大津線 湖都古都1日乗車券」に変更してデザインをリニューアルして登場。券面に記載されたクーポンマークの呈示で、京阪沿線の社寺や施設で割引などのおトクな特典をご利用いただけます。ぜひ京都から一足延ばして、もうひとつの古都・大津めぐりをお楽しみください。今後も、地域と連携した施策により大津の魅力を広く発信し、多くの方に大津を訪れていただけるよう努めてまいります。詳細は以下の通りです。

１．ラッピング電車の運行について【運行期間】2026年3月7日(土)～2029年3月末日（予定）※車両の運用上、運行しない日があります【運行区間】石山寺～坂本比叡山口駅間【使用車両】709-②-710２．観光情報の発信京阪電車 大津線沿線の魅力をパンフレットや、WEBサイトで紹介します。(1)パンフレット【発行日】 2026年3月7日(土)【配布場所】 京阪電車主要駅他【内 容】 大津沿線の社寺や施設の紹介、ラッピング電車のイラスト紹介など

(2)WEBサイト【公開日】 2026年3月7日(土)【URL】 https://www.keihan.co.jp/otsu_kotokoto/【内 容】 パンフレットへの掲載情報、その他追加情報コンセプトムービー（後日公開予定）

３．「京阪電車 大津線 湖都古都1日乗車券」の販売について現在発売中の「京阪電車 びわ湖１日観光チケット」から名称を変更して、券面デザインをリニューアル、優待特典内容を充実して販売します。

【販売期間】 2026年4月1日(水)～2027年3月31日(水)【通用期間】 2026年4月1日(水)～2027年3月31日(水)のお好きな１日（但し、スルッとQRttoで購入の場合は購入日から3カ月以内） 【商品名】京阪電車 大津線 湖都古都1日乗車券【有効区間】京津線：御陵駅～びわ湖浜大津駅 石山坂本線：石山寺駅～坂本比叡山口駅 ※京都市営地下鉄は利用できません

【商品名】京阪電車 大津線 湖都古都1日乗車券【有効区間】京津線：御陵駅～びわ湖浜大津駅石山坂本線：石山寺駅～坂本比叡山口駅 ※京都市営地下鉄は利用できません【発売金額】大人：800円 小児：400円【販売場所】 ■京阪山科、四宮、京阪石山、京阪膳所、びわ湖浜大津、京阪大津京、近江神宮前、坂本比叡山口の各駅※駅係員配置時間に限ります（大津線駅係員配置時間はこちら）■スルッとQRtto（https://surutto-qrtto.com/）※スルッとQRttoで購入した場合は下記引換場所での引換が必要です※駅発売用と券面デザインが異なります【引換場所】 京阪山科、四宮、京阪石山、京阪膳所、びわ湖浜大津、京阪大津京、近江神宮前、坂本比叡山口の各駅※駅係員配置時間に限ります（大津線駅係員配置時間はこちら）【優待特典】 チケットに記載のクーポンマークのご呈示で、沿線の神社仏閣をはじめ、琵琶湖汽船、大津市公共駐車場などで割引などのおトクな優待をご利用いただけます。（おトクな優待情報はこちら）

４．大津の名所「６社寺」について

【西教寺】聖徳太子の創建とされる西教寺は、明智光秀の菩提寺としても有名で、眼下にびわ湖を一望できます。◎京阪電車「坂本比叡山口」駅下車からバス「西教寺」下車すぐまたは「坂本比叡山口」駅下車 北へ徒歩約20分

【日吉大社】日吉大社は、2000年以上前に創祀された、古くから鎮まる神社です。境内には、大宮川の清らかな水が流れ、広大で緑豊かな自然が出迎えてくれます。◎京阪電車「坂本比叡山口」駅下車 西へ徒歩約10分

【近江神宮】大化の改新で有名な天智天皇を祀る近江神宮は、かるたの聖地として知られています。日本の時刻制度のはじまりの地でもあり、日本最初の時計を再現した「漏刻（ろうこく）」もご覧いただけます。 ◎京阪電車「近江神宮前」駅下車 北西へ徒歩約10分

【三井寺】天台寺門宗の総本山である三井寺。広大な境内には国宝、重要文化財の堂塔伽藍（どうとうがらん）が立ち並び、古来より近江を代表する景勝の地として、また桜の名所として親しまれています。◎京阪電車「三井寺」駅下車 西へ徒歩約10分

【建部大社】近江国の一之宮の建部大社です。ヤマトタケルノミコト、大国さんを祀っています。日本初の千円紙幣にはヤマトタケルの肖像画と建部大社が描かれました。境内より湧き出る源頼朝公ゆかりの御神水もお飲みいただけます。◎京阪電車「唐橋前」駅下車 東へ徒歩約10分

【石山寺】源氏物語のはじまりの地と知られる石山寺。彼（か）の地では紫式部をはじめ多くの作家や歌人、俳人たちが文学を紡ぎました。四季折々の花が咲き誇り、美しい姿を見せる花の寺でもあります。◎京阪電車「石山寺」駅下車 南へ徒歩約10分

以 上

