奈良の食材を使用したレストランフェアを開催
奈良県の豊かな食の魅力を発信するために、奈良県食農部 豊かな食と農の振興課は、関西/東京の飲食店と連携したレストランフェアを開催いたします。
東京/関西の7店舗のシェフが、奈良の厳選食材を使い、それぞれの感性で一皿に表現。食材の魅力と作り手の想いを味わっていただけます。清らかな水と山々に囲まれた寒暖差のある気候、長い歴史の中で培われてきた奈良の食の物語を、ぜひ体感してください。
フェア紹介画像
●開催期間 ： 2026年2月16日(月)～2026年3月1日(日)
●WEBサイト： https://nara-restaurant-fair.jp/
●最新情報 ： https://www.instagram.com/nara_no_umaimono/
●参加店舗 ： Restaurant MOTOI(京都)、高麗橋 桜花(大阪)、
野菜ビストロ レギューム(兵庫)、コンチェルト(東京)、
初代割烹高橋(東京)、nou(東京)、
Wineshop & Diner FUJIMARU 浅草橋店(東京)
※提供メニューや店舗詳細情報は、本レストランフェアのWEBサイトをご覧ください
●食材(生産者/地域)
ばあく豚(泉澤農園/五條市)
原木椎茸(新鮮しいたけ おかもと/吉野郡)
日本酒-風の森(油長酒造/御所市)
味間いも(藤高農園/磯城郡)
吉野本葛(森野吉野葛本舗/宇陀市)
※各生産者の取材記事を、本レストランフェアのWEBサイトに掲載しています
ばあく豚1
ばあく豚2
新鮮しいたけ おかもと1
新鮮しいたけ おかもと2
風の森1
風の森2
味間いも(あじまいも)1
味間いも(あじまいも)2
吉野本葛1
吉野本葛2
●12月にシェフや料理長が奈良県の各産地を訪問。また、生産者を取材した雑誌「奈良の食物語」を制作し、期間中各店舗で配布しています。取材記事はWEBサイトでもご覧いただけます。
WEBサイト
●奈良県より生産者が来場し、お客様との交流食事会を下記日程で開催予定です。
・2/26(木) ディナータイム
nou(東京都目黒区)
・3/1(日) ランチタイム
高麗橋 桜花(大阪市中央区)
詳細情報は、WEBサイトおよびSNSにてご覧ください。
高麗橋 桜花(大阪)
Restaurant MOTOI(京都)
野菜ビストロ レギューム(兵庫)
nou(東京)
初代割烹高橋(東京)
コンチェルト(東京)
FUJIMARU 浅草橋店(東京)