奈良県の豊かな食の魅力を発信するために、奈良県食農部 豊かな食と農の振興課は、関西/東京の飲食店と連携したレストランフェアを開催いたします。

東京/関西の7店舗のシェフが、奈良の厳選食材を使い、それぞれの感性で一皿に表現。食材の魅力と作り手の想いを味わっていただけます。清らかな水と山々に囲まれた寒暖差のある気候、長い歴史の中で培われてきた奈良の食の物語を、ぜひ体感してください。





フェア紹介画像





●開催期間 ： 2026年2月16日(月)～2026年3月1日(日)

●WEBサイト： https://nara-restaurant-fair.jp/

●最新情報 ： https://www.instagram.com/nara_no_umaimono/

●参加店舗 ： Restaurant MOTOI(京都)、高麗橋 桜花(大阪)、

野菜ビストロ レギューム(兵庫)、コンチェルト(東京)、

初代割烹高橋(東京)、nou(東京)、

Wineshop & Diner FUJIMARU 浅草橋店(東京)

※提供メニューや店舗詳細情報は、本レストランフェアのWEBサイトをご覧ください









●食材(生産者/地域)

ばあく豚(泉澤農園/五條市)

原木椎茸(新鮮しいたけ おかもと/吉野郡)

日本酒-風の森(油長酒造/御所市)

味間いも(藤高農園/磯城郡)

吉野本葛(森野吉野葛本舗/宇陀市)

※各生産者の取材記事を、本レストランフェアのWEBサイトに掲載しています









ばあく豚1





ばあく豚2





新鮮しいたけ おかもと1





新鮮しいたけ おかもと2





風の森1





風の森2





味間いも(あじまいも)1





味間いも(あじまいも)2





吉野本葛1





吉野本葛2





●12月にシェフや料理長が奈良県の各産地を訪問。また、生産者を取材した雑誌「奈良の食物語」を制作し、期間中各店舗で配布しています。取材記事はWEBサイトでもご覧いただけます。





WEBサイト





●奈良県より生産者が来場し、お客様との交流食事会を下記日程で開催予定です。

・2/26(木) ディナータイム

nou(東京都目黒区)

・3/1(日) ランチタイム

高麗橋 桜花(大阪市中央区)





詳細情報は、WEBサイトおよびSNSにてご覧ください。





高麗橋 桜花(大阪)





Restaurant MOTOI(京都)





野菜ビストロ レギューム(兵庫)





nou(東京)





初代割烹高橋(東京)





コンチェルト(東京)





FUJIMARU 浅草橋店(東京)