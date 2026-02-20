全国農業協同組合連合会栃木県本部（以下、JA全農とちぎ）は、2026年2月28日（土）、株式会社オークワ（本社：和歌山県）の展開する「スーパーセンターオークワセントラルシティ和歌山店」にて、栃木県産米「とちぎの星」のPRイベントを開催いたします。 本イベントは栃木米アンバサダーとして活動するお笑いコンビ「U字工事」が登場。トークショーや写真撮影会などを通じて栃木県産米の美味しさと魅力を発信し、「とちぎの星」の認知拡大と購買促進を図ります。 またイベントに合わせ、オークワ全153店舗でお弁当キャンペーンも同時展開し、「とちぎの星」の魅力を広く発信します。

■名 称

「「おいしさ」が自慢の栃木米販売会＆とちぎの星PRイベント」

■スケジュール

〈お弁当キャンペーン〉2026年2月21日（土）～3月20日（金・祝）対象：オークワ全153店舗（和歌山県48店舗・大阪府21店舗・奈良県33店舗・三重県22店舗・岐阜県14店舗・愛知県13店舗・静岡県2店舗） 〈店舗内イベント〉2026年2月28日（土）9:00～16:30会場：スーパーセンターオークワ セントラルシティ和歌山店 食品催事 （〒641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀８０５－１）

■イベント詳細

⑴お弁当キャンペーン

・「とちぎの星」を使用した対象のお弁当に貼付されたＱＲコード記載のシールを読み取り、スマートフォンから応募すると、当選者に1,000円分の商品券がその場で当たります。・期間中30万食（1万食／日）のお弁当を対象に実施を予定しています。

⑵店舗内販促イベント（予定）

・栃木米アンバサダー・U字工事を店舗に招聘し、トークショー・じゃんけん大会等を行います。（観覧無料）・「とちぎの星」をご購入いただいた方を対象にガラポン抽選会を実施します。（「とちぎの星」5㎏ごとに抽選券を1枚配布します）・また、先着購入者を対象にU字工事との写真撮影券を配布します。（12：20～、15：20～の2回、各回30組）

■店舗イベントのタイムスケジュール

※以下の内容については、2/10時点での予定となっております。変更の可能性がありますので、ご承知おきください。• 9:00～16:30 とちぎの星 大抽選会• 11:00～11:30 U字工事トークショー（1回目） • 12:20～12:50 写真撮影会（1回目） • 14:00～14:30 U字工事トークショー（2回目） • 15:20～15:50 写真撮影会（2回目）

■ イベントの最新情報

イベントの詳細や最新情報は、栃木米公式ホームページにて随時発信いたします。栃木米HP https://www.tochigimai.jp/

■組織概要

名称 ： 全国農業協同組合連合会 栃木県本部所在地 ： 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地9番地25事業内容： 農家（組合員）が生産した農畜産物をとりまとめ市場などに販売する販売事業と、農畜産物を作るのに必要な生産資材または生活用品などを農家 （組合員）に供給する購買事業を行っています。JA全農とちぎ公式HP ： https://www.zennoh.or.jp/tc/

■本件に関するお問い合わせ先

（発信元）JA全農とちぎ 管理部 広報担当TEL：028-616-8804（代）FAX：028-616-8808 Mail：zz_tc_kikaku@zennoh.or.jpお問合せ受付/平日10：00～17：30