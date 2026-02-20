近畿大学経営学部（大阪府東大阪市）経営学科教授 金泰旭ゼミは、メガネ・補聴器・コンタクトレンズの販売を行うメガネの田中チェーン株式会社（広島県広島市、以下メガネの田中）と共同で、使わなくなったメガネと照明を組み合わせたアート作品「ひかりの記憶 ～memory of light～」を制作しました。本作品は、企業価値向上と廃棄メガネの新たな価値創出を目指した産学連携プロジェクトの一環として制作したもので、令和8年（2026年）3月1日（日）から5月11日（月）までの期間、メガネの田中 心斎橋店に展示されます。【本件のポイント】●使わなくなったメガネの新たな価値創出と企業ブランドの認知向上をめざしてアート作品を制作、展示●環境配慮やSDGsの取り組みから企業価値の向上と新たな来店動機の創出をめざす●企画立案からデザイン、制作までを学生と企業が協働で手がけた産学連携プロジェクト【本件の内容】近畿大学経営学部の金泰旭ゼミは、メガネの田中との産学連携プロジェクトとして「日本で一番楽しく選べる、選んでもらえるメガネ専門店」であることを広く発信するため、廃棄メガネを使用したアート作品としてシャンデリアを制作しました。本プロジェクトは、メガネの田中のブランド認知向上と、使用されなくなったメガネに新たな価値を与えるという企業課題の解決をめざした取り組みです。老若男女を惹きつける象徴的なアートとしてシャンデリアを制作することで、これまで店舗を知らなかった方や通行人にも関心を持ってもらい、特に若年層やファミリー層にメガネを楽しく選んでもらえる空間づくりを心がけました。「ひかりの記憶 ～memory of light～」をコンセプトに、多くの人々の"見る"を支えてきたメガネと、空間を照らすシャンデリアの光を融合させ、誰かの人生を照らしてきた記憶を新たなかたちで再生することを表現しています。展示を通じて、「どんな光で世界を見てきたのか、そしてこれからどう見ていきたいのか」について考える機会を来場者に提供します。制作には、使用されなくなった100本以上のメガネのレンズやフレームなどを活用し、環境配慮やSDGsへの取り組みを体現しました。学生目線の柔軟で独創的な発想を生かし、従来とは異なるアプローチで企業価値の向上と新たな来店動機の創出を図るとともに、メガネの田中が未来へと歩み続ける姿勢を象徴する作品となっています。【展示概要】日時 ：令和8年（2026年）3月1日（日）～5月11日（月）場所 ：メガネの田中 心斎橋店 （大阪府大阪市中央区南船場3丁目 長堀地下街4号 クリスタ長堀、 大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」北改札から徒歩2分）営業時間：11：00～21：00 ※日曜日のみ11：00～20：30お問合せ：メガネの田中ホールディングス株式会社 https://www.tanaka-megane.co.jp/inquiry/form/【企業担当者のコメント】近畿大学の学生の皆さまと共に、弊社の価値を見つめる良い機会になりました。学生の皆様にとっては、「メガネの田中ってどんな会社？」というところからのスタートだったと思いますが、弊社のこれまでの歩みや、お客様と共に築いてきた歴史を深く理解しようと真摯に取り組まれたことが印象的でした。若い皆さまの視点と弊社のこれまで、そしてお客様をこれからも彩り続ける未来という点を掛け合わせた結果になったと感じております。創業以来大切にしている、「見える・聞こえる」のその先にあるいろどり豊かな人生を提供し続けたいという想いが、本作品を通じてより多くの方に届くことを期待しております。【参加学生のコメント】経営学部経営学科3年 沼田桜典さん歴史ある企業であるメガネの田中様と半年以上にわたり共に制作してきたアート作品を展示できることを、大変嬉しく思っています。多くの想いと時間をかけて完成した本作品が、一人でも多くの方にご覧いただけることを願っています。そして本作品を通じて、メガネの田中様の魅力に触れていただくとともに、訪れた方それぞれの世界観が広がる空間になれば幸いです。ぜひ大切な方とともに足を運んでいただき、作品を体験していただければ嬉しいです。経営学部商学科2年 戸田涼奈さんメガネの田中様との共同制作により、役目を終えた「視る」ためのメガネが空間を「照らす」アート作品に再生しました。思わず写真を撮りたくなるような幻想的な光を放つ作品に仕上がっています。この作品をきっかけに、より多くの方々にメガネの田中様を知っていただき、実際にお店へ足を運んでその魅力を感じていただければ嬉しいです。【メガネの田中チェーン株式会社】所在地 ：広島県広島市中区本通2-10代表者 ：代表取締役社長 デイミアン ホール創業 ：大正2年（1913年）3月25日事業内容 ：眼鏡・補聴器・サングラス・コンタクトレンズ・その他関連商品の販売・サービス従業員数 ：663名（メガネの田中グループ全社合計／2025年3月末現在）資本金 ：5,000万円ホームページ：https://www.tanaka-megane.co.jp/【関連リンク】経営学部 経営学科 教授 金泰旭（キムテウク）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1362-kim-taewook.html経営学部https://www.kindai.ac.jp/business/