住友林業グループの国内総合不動産事業を担う株式会社LeTech（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：藤原 寛、以下「当社」という。）は、デザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」の『LEGALAND桜新町』が2月13日に東京都世田谷区において竣工したことをお知らせいたします。

■『LEGALAND桜新町』の物件概要

所在 ： 世田谷区弦巻四丁目交通 ： 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩約７分敷地面積 ： 237.71㎡延床面積 ： 658.36 ㎡ 構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造地下１階付地上４階建総戸数 ： 15戸 （1DK：７戸 / 1LDK：４戸 / 2LDK：４戸）

■『LEGALAND桜新町』の特徴

桜新町は、渋谷・表参道方面へのアクセスに優れながらも、穏やかな住宅街が広がるエリアとなっています。駅周辺にはスーパーマーケットや飲食店、公園など生活利便施設が充実し、日常の心地よさと都市の利便性を両立できる住環境が魅力です。都心へのアクセスを確保しながらも、喧騒から一歩距離を置いた暮らしを求める方にとって、LEGALAND桜新町は理想的な拠点となります。 外観は、マットな質感のダークトーンを基調としたファサードにより、桜新町の落ち着いた街並みと調和しながらも、確かな存在感を放つデザインとしました。凹凸のある立体的な構成と大きな開口部が、デザイナーズマンションならではの個性を演出しています。

室内は、ナチュラルな木目フローリングと落ち着いたカラートーンで統一。余計な装飾を排したミニマルなデザインにより、住まう人のライフスタイルやインテリアが映える空間を実現しました。 開放感のある対面キッチンや採光性を高める大きな窓を設け、快適な毎日をお届けします。また、メゾネット住戸タイプもご用意しており、上下階を活かした立体的な空間構成を採用し、単身者からDINKSまで、多様な都市生活者のニーズに応えるプラン構成としています。LEGALAND桜新町は「賃貸でありながら、ライフスタイルに合わせて住まいを選ぶ楽しさ」を実感できる住空間を実現しています。

■デザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」とは？

当社が開発するデザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」は、これまで東京都内を中心に国内100棟を超える開発実績（LEGALAND+含む）を誇っています。当社がこれまで培ってきた不動産開発のノウハウやこだわりによって生み出される「LEGALAND」は、快適な居住空間をご提供するとともに、優れた投資資産として国内外の事業会社及び個人投資家様からも高い評価をいただいています。

①使いやすくゆとりのある空間 耐力壁で建物の荷重を支える「壁式構造」を採用することで、室内に柱や梁が無い、使いやすい居住空間を実現しています。また、それぞれの物件ごとに設備にこだわり、入居者様のニーズの高い充実した設備を備えています。

②立地へのこだわり 人気の城南・城西エリアを中心にシリーズを展開しています。「駅近」物件にこだわり、入居者様の生活に高い利便性を提供します。

③デザイン性の高さ 外観はコンクリート打放しをベースとし、シンプルながらモダンでスタイリッシュなデザインとしています。画一的なマンションを供給するのではなく、その土地の形状や周辺環境に調和するデザインを供給しています。

④高いキャッシュフロー効果 これまで培ってきた開発ノウハウによって土地の収益性を最大化し、投資家様へは高キャッシュフローの物件を提供しています。「LEGALAND」はデザイン・収益性で国内外から高い評価を得ています。

⑤「LEGALAND」に込めた想い 「LEGA」はイタリア語で「結ぶ」「繋がる」という意味があります。建物と人々、人々と人々が繋がる場所を提供したいという思いで、「LEGA(繋ぐ)」＋「LAND(場所・土地)」で「LEGALAND」と名付けました。 都心、駅近の好ロケーション、広い空間を活かすスタイリッシュな設計、また、メンテナンスの負荷が少なく、周辺環境にも優しい設計を提案し、「LEGALAND」は住む人、持つ人、街の人へ配慮した建物を目指します。

その他「LEGALAND」の詳細は当社LEGALANDサイト（https://legaland.jp/）を是非ご参照ください。

■株式会社 LeTech 会社情報

会社名 : 株式会社 LeTech 代表 : 代表取締役社長 藤原 寛 本社 : 〒530-0027大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル 10階東京支社 : 〒105-0001東京都港区虎ノ門1丁目2番8号虎ノ門琴平タワー 7階設立 : 2000年 ９月 ホームページ : https://www.letech-corp.net/ 事業内容 : ソリューション事業、不動産管理事業

