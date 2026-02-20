京阪電気鉄道株式会社（以下、京阪）、南海電気鉄道株式会社（以下、南海）、阪神電気鉄道株式会社（以下、阪神）、近畿日本鉄道株式会社（以下、近鉄）、阪急電鉄株式会社（以下、阪急）の関西私鉄五社は、2026年4月5日（日）から11月22日（日）まで、私鉄各社沿線の名所などをリレー形式で歩く「駅からはじまる朝日・五私鉄リレーウオーク2026」を開催します。

今年の「朝日・五私鉄リレーウオーク」のテーマは、「あるいて知る、街の魅力」。街の文化・歴史・自然を楽しみながら、歩くほどに見えてくる街の魅力をお届けいたしたく、各社選りすぐりのコースを用意いたします。

参加費は無料で、事前申込不要です。第1回（京阪回）参加の方全員に初回参加賞（オリジナルワッペン）をプレゼントいたします。さらに全5回すべてに参加された方には「五私鉄制覇賞」を、各回ごとに抽選で「朝日さんさん賞」を、それぞれ進呈いたします。

