ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーの世界市場インテリジェンスのための高品質な調査手法
世界市場全体にわたる一貫性、検証可能性、比較可能性を確保するために設計された、構造化された多層的な枠組みです。
信頼できる市場インテリジェンスは予測から始まるものではありません。構造から始まります。
市場規模、成長予測、競争ポジション、地域比較は、それを支える調査手法の信頼性に依存しています。大量のデータであっても、規律ある情報源の管理と体系的な検証がなければ、不整合や誤解を招く結果を生み出す可能性があります。
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーでは、調査は定義された再現可能な枠組みに基づいて実施されています。この手法は、情報の収集、検証、モデリング、テスト、レビューの方法を決定します。目的は単に推計値を生成することではなく、業界、地域、時間軸をまたいだ内部整合性、市場間比較可能性、完全な追跡可能性を確保することです。
この調査アーキテクチャは、次の3つの補完的な層を統合しています。
・二次調査
・一次調査
・社内モデリングおよび検証
各層はそれぞれ異なる役割を持ち、これらが組み合わさることで、一貫性と根拠を備えた市場インテリジェンスを生み出す構造的なエコシステムを形成します。
統合された調査構造
強固な調査は単一のデータセットに依存することはほとんどありません。相互に連携する複数の証拠の流れに依存しています。
この枠組みは次の3つの連動する要素によって機能します。
1. 定量的基盤を確立する二次調査
2. 前提を検証し新たな変化を評価する一次調査
3. モデリングの規律と整合性を確保する社内調査
これらの要素は次のように相互に機能します。
・二次調査は規模と広がりを提供
・一次調査は現実的な文脈を追加
・社内モデリングは構造的一貫性を確保
孤立した前提への依存を減らすことで、この多層的な仕組みは予測および市場比較の信頼性を強化します。
二次調査：定量的基盤の確立
二次調査は手法の基盤を形成します。これにより、国や産業をまたいだ一貫した比較を可能にする構造化データセットが提供されます。
主な情報源には以下が含まれます。
・国家統計および商業データ
・企業財務データベース
・年次報告書、プレスリリース、投資家向け資料などの公開情報
・業界団体および業界組織
・国際経済データセット（以下を含む）
o 国際連合商品貿易統計
o 欧州連合統計
o 米国経済分析局
o 国際通貨基金および世界銀行のデータ
・業界固有の指標およびマクロ経済指標
これらのデータセットは、生産量、貿易の流れ、価格構造、経済状況に関する測定可能な証拠を提供します。
しかし、二次情報だけでは十分ではありません。報告基準は国によって異なり、企業は事業セグメントを統合して報告する場合があります。定義が統一されていない場合や、新興市場ではデータの欠落が生じることもあります。
このため、二次調査は最終成果ではなく出発点となります。
一次調査：洞察の検証と精緻化
一次調査は定量データを現在の市場実態に基づいて補完します。
以下の対象者との構造化されたインタビューや議論が実施されます。
・業界専門家および分野の専門家
・基調講演者およびオピニオンリーダー
・主要企業の上級管理職および専門職
・サプライチェーン全体の関係者
これらの対話により以下が明確化されます。
・市場の範囲
・価格構造
・競争ポジション
・構造的および規制上の変化
例えば、
