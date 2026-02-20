世界のインターネット広告市場は、AIを活用したキャンペーンとデータ中心のマーケティング戦略の推進により、2032年までに6兆885億7000万米ドルを超えると予測されています。

