LINE集客の自動化を解説！Lメッセージ初心者向け説明会を開催
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年1月13日（火）に「【初心者向け】L Message説明会」をオンラインで開催しました。
当日は、LINE公式アカウントの基本的な仕組みから、同社サービスの「L Message（エルメ）」を活用した業務効率化や自動化の考え方まで、初めての方にもわかりやすく解説されました。
こんな課題をお持ちの方へ向けた説明会でした
本説明会は、以下のようなお悩みを抱える事業者の方を対象に実施されました。
LINE公式アカウントを開設したが、うまく活用できていない
顧客への個別対応に時間を取られている
お客様ごとに届ける情報を出し分けたい
セミナーやサービスの申し込み受付をLINE上で完結させたい
説明会では、これらの課題に対してL Message（エルメ）がどのように活用できるのかを、実際の操作画面や事例を交えて解説しました。
前半：LINE公式アカウントの基礎とL Messageの役割
前半では、LINE公式アカウントの主な機能としてあいさつメッセージ、リッチメニュー（トーク画面下部に表示されるタイル状のメニュー）、ショップカード、クーポン、一斉配信を紹介。あわせて、多くのユーザーに情報を届けやすいというLINE公式アカウントの特徴についても説明しました。
LINE公式アカウント単体では対応が難しい「顧客の属性に合わせた情報の出し分け」や「申し込みフォームの作成」に言及しました。続いて、これらを補完するツールとして「L Message（エルメ）」を紹介。タグ機能（顧客ごとに興味関心や属性などのラベルを付ける機能）による顧客の分類、フォーム作成、予約受付、決済連携、データ分析など、業務の自動化や効率化に関する機能の概要が説明されました。
後半：税理士事務所の活用事例とQ&A
後半では、税理士事務所におけるL Message活用事例を共有しました。確定申告シーズンに向けたセミナーについて、申し込み受付からリマインド配信（予約日や期限が近づいた際にお知らせを自動で送る機能）、当日の出席管理、参加後のフォローアップまでを、L Messageの機能を組み合わせて運用した事例が紹介されました。
また質疑応答では、料金体系や無料プランと有料プランの違い、Googleカレンダーとの連携、スプレッドシートへのデータ出力など、実務に即した質問が寄せられ、講師から一つひとつ丁寧な回答がありました。
L Message（エルメ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
次回開催情報
詳細はLINE公式アカウントでご案内しますので、お手数ですが以下のリンクより登録いただき、お問合せください。
友だち追加リンク：
http://go.lmes.jp/landing-qr/1655186466-VqEJaNqE?uLand=UOEFky
L Message（エルメ）公式HP
L Message（エルメ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
