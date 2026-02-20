QSCチェックの「キロクル」導入店舗数10,000店を突破 正式ローンチから2年半 QSCのDX化に貢献
店舗DXソリューションを提供する株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役：出野勝也、以下 SST）が提供する、多店舗展開チェーン向けQSCチェック業務デジタル化ソリューション「キロクル」が、2026年2月時点で、導入法人における利用店舗数が10,000店舗を突破しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342310/images/bodyimage1】
現場と管理者 双方に評価され急成長した「キロクル」
キロクルは、飲食、小売、サービス業など、多店舗運営において不可欠なQSC（Quality・Service・Cleanliness）チェック業務の効率化と品質向上を目的として開発され、2023年8月に正式ローンチしました。現場の運用実態に即したシンプルで直感的なUXが評価され、現場スタッフから本部管理者まで幅広く支持をいただき、正式ローンチから約2年半で10,000店舗に活用されるソリューションへと成長しました。
従来、紙や分散したツールで行われることの多かったQSCチェック業務は、記録のばらつきや集計の遅延、改善アクションの属人化といった課題を抱えていました。キロクルは、これらの課題に特化した設計により、チェック、記録、共有、改善までの一連の業務を一元化し、現場の負担を軽減しながら継続的な品質向上を支援します。
また、キロクルは企画から開発、品質管理に至るまでの全プロセスを自社で一貫して行っている点も大きな特長です。これにより、ユーザーから寄せられる現場の声を迅速かつ高品質にプロダクトへ反映することが可能となっており、実運用に根差した継続的な改善サイクルを実現しています。
当社は今後も、ユーザーの声に真摯に耳を傾けながら、QSCチェック業務のさらなる高度化と効率化を推進し、店舗およびそこで働く人々の成長に貢献してまいります。
＜キロクルについて＞
キロクルは、多店舗展開企業におけるQSCチェック業務に特化したデジタルソリューションです。現場での使いやすさを最優先に設計されたシンプルな操作性と、実務に即した機能により、品質管理業務の標準化・可視化・改善を支援します。
・アプリで誰でもカンタンにQSCチェックと、チェックリストの作成が可能。音声入力や写真撮影など、アプリならではの便利機能で素早く、正確にチェック業務を遂行。
・チェック結果は自動でレポート化され、即時に社内共有。取りまとめの手間がなくなり、QSCチェックとレポートにかかる時間は従来型ワークフローから70%削減。
・チェック時に問題のあった項目は、「改善指示」として店舗へフィードバック可能。改善指示に対する店舗の対応は、「改善報告」としてリアルタイムに再フィードバック。
・アンケート機能では、来店客向けにNPS*準拠のアンケートを作成可能。QSCチェックと顧客アンケートの両輪での店舗改善に繋げられます。
*ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標です。
【株式会社スマート・ソリューション・テクノロジーについて】
2012年創業。『技術を文化へ』のミッションのもとハード/ソフト/サービス全てを自社で開発。次の社会の「あたりまえ」となるソリューションづくりを目指しています。店舗DXソリューションとして店舗運営業務の効率化に貢献するQSCチェックツール「キロクル(R)」やアプリダウンロード数1,800万超のデジタルショップカードサービス「Zeetle(R) CS」、勤怠管理サービス向けの打刻端末として業界トップレベルのシェアを誇るICカードリーダー「ピットタッチ(R)」シリーズ、独自開発の音波通信技術「TrustSound(R)?」を提供しています。
・キロクル 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/kirokuru_qsc.html
・Zeetle CS 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/zeetle-cs/
配信元企業：株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
