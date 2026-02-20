永久磁石式ブラシ付き直流減速モーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（ギア減速モーター、ウォームギアモーター）・分析レポートを発表
2026年2月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「永久磁石式ブラシ付き直流減速モーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、永久磁石式ブラシ付き直流減速モーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、永久磁石式ブラシ付き直流減速モーターの世界市場規模は2024年に1059百万米ドルと評価されています。市場は拡大基調にあり、2031年には1624百万米ドル規模へ成長すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.4パーセントとされ、電動工具や家電、自動化設備の普及、機器の小型化と高トルク化ニーズが市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の強靭性についても分析しています。モーターは磁石、巻線材、ギア部品、電子部品など多様な部材に依存するため、関税や物流条件、資材価格の変動がコストと納期、供給安定性に影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
永久磁石式ブラシ付き直流減速モーターは、永久磁石によって磁界を生成するブラシ付き直流モーターに、減速機構を組み合わせた製品です。減速により回転数を落としつつ出力トルクを高められるため、限られたスペースで大きな駆動力が必要な用途に適しています。構造面では、ブラシによる通電を行うため制御が比較的シンプルになりやすい一方、耐久性や保守性、騒音や発熱、効率の最適化が重要な評価軸となります。
用途は幅広く、電動工具、自動化機器、ロボット、各種家電などで採用されます。特に高トルクと速度制御の両立が求められる場面で、減速機構の設計とギア品質が性能や寿命を左右します。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、永久磁石式ブラシ付き直流減速モーター市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場は最終製品の生産動向、設備投資、消費財需要、産業自動化の進展などの影響を受けるため、本調査では競争環境、需給トレンド、需要を左右する要因を幅広く検証しています。さらに、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、製造業の集積度や最終製品の需要構造の違いによる地域差を比較できる構成です。
また、タイプ別および用途別の市場予測も示され、どの減速方式や導入分野が成長をけん引するのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、永久磁石式ブラシ付き直流減速モーター市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品企画、調達戦略、生産配置、販売地域の選定に資する情報提供を目的としています。
