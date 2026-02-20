本格オンラインＲＰＧ「ラグナドール（ラグナド）」とSNS総フォロワー数120万人超えの「めんトリ」が日本と台湾で、ゲーム内コラボレーションを開始！

