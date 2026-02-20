株式会社ジーアングル、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社ジーアングル（東京都渋谷区 代表取締役 髙橋 一誠、以下ジーアングル）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
ジーアングルは、「見るもの聴くものすべてをカタチに」を掲げる総合クリエイティブ制作会社です。動画・映像、音楽、イラスト、3DCG、音声収録など、年間3,500件を超える幅広いジャンルの制作プロジェクトを手掛けています。各分野の専門スタッフが連携し、お客様の課題解決に直結する高品質なコンテンツをワンストップで提供しています。
同社では、スクラッチ開発システムからの脱却と社内情報の一元化のためにシステムリプレイスを検討していました。ZACの選定にあたっては、案件ごとの損益を可視化できる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後もコンテンツ制作業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
