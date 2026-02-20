首都圏在住の滋賀にゆかりある若者約30名が東京で交流！ 「ここ滋賀」が“若者交流会”

「TOKYO UMINOKO YURU PARTY」

を開催しました！ 新たな関係人口創出に向けて、首都圏に滋賀コミュニティの形成へ

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」（東京・日本橋）は、2026年2月19日（木）に、滋賀ゆかりの若者が交流するイベントとして、「TOKYO UMINOKO YURU PARTY」を開催いたしました。本交流会は、「ここ滋賀」が推進する、首都圏と滋賀県とのつながりを深め、新たな関係人口を創出することを目的とした「関係人口創出事業」の一環として実施しました。当日は、約30名のふるさとへの熱い想いを持つ若者たちが参加し、ゲストスピーカーとの座談会や参加型企画を通じて活発に交流しました。故郷への愛着を再認識するとともに、首都圏における滋賀コミュニティの広がりを実感する大きな一歩となりました。

「TOKYO UMINOKO YURU PARTY」開催の背景

主に東京圏にいる滋賀ゆかりの若者と滋賀県の継続的な接点創出を目的に、「ここ滋賀」が2025年8月～10月に実施した、東京圏にいる滋賀ゆかりの若者（18歳～29歳）への県産品詰め合わせを贈る企画「ここ滋賀ふるさと便」には、定員400名に対し約850名もの応募が寄せられるなど、滋賀への関心の高さが伺えました。この結果を踏まえ、ここ滋賀では「ここ滋賀ふるさと便」応募者をはじめとする滋賀ゆかりの若者同士が直接交流し、滋賀県とのつながりをさらに深める機会を提供するため、本交流会を企画・実施いたしました。

「TOKYO UMINOKO YURU PARTY」当日の様子









参加者は、自身のキャリアや趣味、滋賀県での思い出などを語り合い、故郷への愛着を共有することで、新たなつながりを築き、活発な意見交換が行われました。首都圏で活躍されている滋賀ゆかりの先輩をゲストに招いた座談会では、キャリア形成や地域との関わり方について、具体的なアドバイスや体験談が語られ、参加者は熱心に耳を傾けました。参加者からも、「将来的に地元の地域活性化に繋がるプロジェクトに関わりたい」といった声が上がり前向きな議論が交わされました。さらに、滋賀県ゆかりの学生寮「湖国寮」の学生によるユニークな交流企画では、地元トークやゲームなどを通じて、初対面の参加者同士もすぐに打ち解け、会場は終始和やかな雰囲気に包まれました。

＜参加者の声＞

「滋賀という共通の話題で、普段出会えないような同世代や先輩と交流でき、非常に刺激になりました。」

「首都圏で身近にこれだけ仲間がいることに驚きました。滋賀ゆかりの同世代と交流できて、滋賀とのつながりの心強さを実感しました。」

「TOKYO UMINOKO YURU PARTY」開催概要

＜開催日時＞ 2026年2月19日（木）19：00～21:00

＜場所＞ 東京都港区虎ノ門2-6-1虎ノ門ヒルズステーションタワー4F

＜参加者数＞ 約30名（ゲスト等含む）

＜対象者＞ 滋賀にゆかりのある18歳～29歳

＜主な内容＞・首都圏で活躍されている滋賀ゆかりの先輩をゲストに招いた座談会

・滋賀県ゆかりの学生寮「湖国寮」の学生による交流企画

成果と今後の展望

今回の滋賀ゆかりの若者を対象とした交流会の成功は、首都圏における関係人口の創出・拡大、ひいては首都圏からの滋賀の地域活性化に大きな手応えを示すものとなりました。滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」は、今後も滋賀県と滋賀ゆかりの方々との多角的な繋がり構築に取り組み、関係人口創出を積極的に推進してまいります。

「UMINOKO（うみのこ）」について

「うみのこ」とは、滋賀県が保有する学習船で、県内の小学5年生全員が乗船し、１泊2日の航海の間に琵琶湖や滋賀県のことを多角的に学ぶ体験型学習を行っています。昭和59年（1984年）から乗船を開始し、これまでにのべ約61万人が参加してきました。長年にわたり多くの小学生が参加してきたこの取り組みは、滋賀県の教育を象徴する存在となっています。

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について

「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として、2017年10月、東京・日本橋に開業しました。日本橋は江戸時代には「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所でもあり、現在も近江商人ゆかりの企業が点在しています。そのような歴史的背景を持つ日本橋の地で「ここ滋賀」は、滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験できる場として人々が集い、交流し、新たな発見をする場を目指しています。

公式ウェブサイト：https://cocoshiga.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/cocoshiga/

X（旧Twitter）：https://x.com/cocoshiga_info