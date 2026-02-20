大国の力が秩序を動かす時代に、東京からアジアが動く 岸田文雄元首相・ユドヨノ元大統領が共同議長 「アジア円卓会議」始動 ～3月10日（火）15時20分開催、18時からの記者会見で議長声明を公表予定～取材のみ
非営利シンクタンク言論NPO（東京都中央区、代表：工藤泰志）は、3月10日から開催する「東京会議2026」において、新たに「アジア円卓会議」を立ち上げます。
共同議長には岸田文雄・元内閣総理大臣と、インドネシアのスシロ・バンバン・ユドヨノ元大統領が就任します。
参加者には、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、日本などの現・元閣僚、中央銀行総裁、国際機関経験者らが名を連ね、アジアの視点から世界秩序の将来を議論します。
また、議論終了後の18時から共同議長等が出席して記者会見を行い、議長声明を公表します。
この会議は基本的に関係者のみの傍聴となりますが、記者会見を含めまして報道関係者の皆様には、お席をご用意いたします。ご取材のお申込みは以下のURからお願いします。
▼「アジア円卓会議」の詳細はこちら
https://www.genron-npo.net/discussions/archives/22016
▼「アジア円卓会議」(3/10)ご取材のお申込みはこちら
https://forms.gle/FgZ2CdGDeyxQGJcs6
-------------------------------
なぜ今、「アジア円卓会議」を立ち上げるのか
-------------------------------
いま、国際社会では、大国の力による行動と取引が秩序を規定する現実が強まっています。
ルールや制度を通じた合意形成よりも、軍事・経済・技術を背景とした既成事実が先行する局面に入りつつあります。
この変化は一時的な揺り戻しではありません。世界秩序の前提そのものが転換しつつある歴史的局面です。その中で、世界の成長と安定に深く関わるアジアは、もはや受け身でいることはできません。
大国間競争の舞台であるだけでなく、秩序形成の主体として何を選び、何を守り、何を引き受けるのかが問われています。
アジア円卓会議は、特定の国に対抗する枠組みではありません。しかし同時に、沈黙を選ぶ場でもありません。
本会議では、以下の３つについて議論します。
１．大国の力が前面に出る世界をアジアはどう見ているのか
２．力の時代においても失ってはならない原則は何か
３．2050年を見据え、アジアはどのような地域でありたいのか
東京会議は今年で10周年を迎えます。世界秩序が揺らぐこの局面で、
日本・東京からアジアの選択を世界に発信する。それが、今回のアジア円卓
会議の狙いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342257/images/bodyimage1】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「アジア円卓会議」（3月10日（火））開催概要 ※メディア取材のみ申込可━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日時：2026年3月10日（火）15:20~18:00
会場：東京プリンスホテル２階「サンフラワーホール」（東京都港区芝公園3-3-1）
テーマ：「～力の時代におけるアジアの選択～ ルールと多国間主義をどう守り再構築するか」
スケジュール：
15:20～15:25 主催者挨拶
15:25～15:35 議長挨拶
15:35～16:25 議論(1)「大国の力の行動と取引が始まる中で、アジアは今の世界をどのように見ているか。
その現実の中でも失ってはならないことは何か。」
16:25～17:10 議論(2)「その判断を踏まえ、アジアとして次に取り組むべきことは何か。
国ごとやあるいは一緒に取り組むべきことは何か。」
17:10～17:45 議論(3)“未来の問い”「2050年に向けて、アジアは世界において
共同議長には岸田文雄・元内閣総理大臣と、インドネシアのスシロ・バンバン・ユドヨノ元大統領が就任します。
参加者には、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、日本などの現・元閣僚、中央銀行総裁、国際機関経験者らが名を連ね、アジアの視点から世界秩序の将来を議論します。
また、議論終了後の18時から共同議長等が出席して記者会見を行い、議長声明を公表します。
この会議は基本的に関係者のみの傍聴となりますが、記者会見を含めまして報道関係者の皆様には、お席をご用意いたします。ご取材のお申込みは以下のURからお願いします。
▼「アジア円卓会議」の詳細はこちら
https://www.genron-npo.net/discussions/archives/22016
▼「アジア円卓会議」(3/10)ご取材のお申込みはこちら
https://forms.gle/FgZ2CdGDeyxQGJcs6
-------------------------------
なぜ今、「アジア円卓会議」を立ち上げるのか
-------------------------------
いま、国際社会では、大国の力による行動と取引が秩序を規定する現実が強まっています。
ルールや制度を通じた合意形成よりも、軍事・経済・技術を背景とした既成事実が先行する局面に入りつつあります。
この変化は一時的な揺り戻しではありません。世界秩序の前提そのものが転換しつつある歴史的局面です。その中で、世界の成長と安定に深く関わるアジアは、もはや受け身でいることはできません。
大国間競争の舞台であるだけでなく、秩序形成の主体として何を選び、何を守り、何を引き受けるのかが問われています。
アジア円卓会議は、特定の国に対抗する枠組みではありません。しかし同時に、沈黙を選ぶ場でもありません。
本会議では、以下の３つについて議論します。
１．大国の力が前面に出る世界をアジアはどう見ているのか
２．力の時代においても失ってはならない原則は何か
３．2050年を見据え、アジアはどのような地域でありたいのか
東京会議は今年で10周年を迎えます。世界秩序が揺らぐこの局面で、
日本・東京からアジアの選択を世界に発信する。それが、今回のアジア円卓
会議の狙いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342257/images/bodyimage1】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「アジア円卓会議」（3月10日（火））開催概要 ※メディア取材のみ申込可━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日時：2026年3月10日（火）15:20~18:00
会場：東京プリンスホテル２階「サンフラワーホール」（東京都港区芝公園3-3-1）
テーマ：「～力の時代におけるアジアの選択～ ルールと多国間主義をどう守り再構築するか」
スケジュール：
15:20～15:25 主催者挨拶
15:25～15:35 議長挨拶
15:35～16:25 議論(1)「大国の力の行動と取引が始まる中で、アジアは今の世界をどのように見ているか。
その現実の中でも失ってはならないことは何か。」
16:25～17:10 議論(2)「その判断を踏まえ、アジアとして次に取り組むべきことは何か。
国ごとやあるいは一緒に取り組むべきことは何か。」
17:10～17:45 議論(3)“未来の問い”「2050年に向けて、アジアは世界において