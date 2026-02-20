大国の力が秩序を動かす時代に、東京からアジアが動く 岸田文雄元首相・ユドヨノ元大統領が共同議長 「アジア円卓会議」始動 ～3月10日（火）15時20分開催、18時からの記者会見で議長声明を公表予定～取材のみ

大国の力が秩序を動かす時代に、東京からアジアが動く 岸田文雄元首相・ユドヨノ元大統領が共同議長 「アジア円卓会議」始動 ～3月10日（火）15時20分開催、18時からの記者会見で議長声明を公表予定～取材のみ