Varaha、コートジボワールで産業用バイオ炭による炭素除去を拡大するため、Varaha Industrial Partners Program (VIPP)を開始





グルグラム、インド、, 2026年2月20日 /PRNewswire/ -- Varahaは、Varaha Industrial Partners Program（VIPP）を開始します。これは、持続可能なバイオマス原料を利用できるバイオマス処理施設が、VarahaのデジタルMRVと商業化プラットフォームを利用して高統合炭素除去クレジットを創出できるようにする世界的イニシアチブです。最初のVIPP立ち上げのパートナーシップとして、VarahaはRevata CarbonおよびValency Internationalと協力し、コートジボワールで産業用バイオ炭による炭素除去プロジェクトを開発します。



Under construction biochar facility in Côte d’Ivoire



コートジボワールは世界のカシューナッツ経済における主要拠点です。カシューナッツ産業が成長し続けるにつれ、カシューナッツの殻などの副産物の処理が環境上の課題となっています。これらの残留物は、持続可能な最終用途や高価値の最終用途がほとんどなく、その廃棄物管理や処分が長きにわたり課題となっており、最終的にはその多くが焼却処分されています。VIPPコートジボワール・プロジェクトは、制御されたガス化によってカシューの殻を高品質のバイオ炭に変換します。これにより生まれたバイオ炭は、土壌改良材として最終用途に使われ、長期的な炭素貯蔵を支援し、農家の土壌肥沃度を向上させます。

VIPPを通じ、Varahaは測定・報告・検証（MRV）を主導し、炭素クレジットの商業化を管理します。これには、Puro.earthとの提携によりバイオ炭手法に基づいて発行されたクレジットに関する企業・機関投資家向け販売の構築と実行などがあります。Revata Carbonは、国内での原料調達と開発、原料エコシステムの構築、現地関係者の調整、カシュー殻やその他の残留物の制御ガス化による高品質バイオ炭への転換の運営を主導します。British International Investment （BII）が支援する世界的なアグリビジネスであり、主要なカシューナッツ加工業者であるValency Internationalは、西アフリカをターゲットとした投資を通じて農業バリューチェーンの脱炭素化を図り、持続可能な開発と雇用を促進する取り組みの一環として、プロジェクトの規模を拡大するために原料を供給し、サプライチェーンに関する専門知識を提供します。

Varahaの最高経営者（CEO）であるMadhur Jainは、次のように述べています。 「Valency InternationalとRevata CarbonをVIPP立ち上げのパートナーとして迎えることができ、嬉しく思います。ValencyとRevataの開発現場におけるリーダーシップが、産業への供給、Varahaの厳格なMRV、商業化と組み合わさることで、西アフリカとそれ以外の地域で耐久性のある炭素除去を拡大するための強力な基盤を作り上げます。

Revata Carbonの創業者兼CEOであるVaibav Jain氏は、次のように述べています。 「Revata Carbonは、Valency InternationalおよびVaraha（VIPP）と協力し、当社のバイオ炭資産と農業廃棄物管理の専門知識を活用して、高品質の炭素クレジットを提供できることを嬉しく思います。アフリカがバイオ炭プロジェクトにとって責任ある地域であることを示す重要な機会となります。今回のパートナーシップは、地域社会と産業を支援しながら、農業廃棄物を資産として統合するという目標を達成するための大きな一歩となります。

Valency Internationalのグループ最高経営責任者（CEO）であるSumit Jainは次のように述べています。 「Revata Carbonとのパートナーシップは、大規模な加工事業を行っており、副産物が多く発生するカシューナッツを手始めに、バリューチェーンを積極的に脱炭素化していこうというValencyの意向を反映したものです。Revataと協力することで、当社はこれらの残留物をスケーラブルでクライメート・ポジティブなソリューションに変換し、当社のオペレーションに直接組み込むことができます。また、炭素クレジットのマーケティング・パートナーとしてVarahaと協力し、プロジェクトに強固なMRVと市場アクセスをもたらすことができることを嬉しく思います。今回のコラボレーションは、産業用アグリビジネス・プラットフォームが、持続可能な炭素除去を実現するために、いかに目標から実行へと転換することができるかを示すものです。

VIPPへの参加に関心のある産業事業者は、Varahaまでご連絡ください。vipp@varahaag.com.

Varahaについて

Varahaは、アジアにおける二酸化炭素除去（CDR）事業の最大手のデベロッパーで、小規模農家主導の気候変動ソリューションを拡大し、大気から二酸化炭素を除去して農村の生計を強化することを使命としています。南アジア全域における再生農業、アグロフォレストリー、バイオ炭、岩石風化促進プロジェクトを専門とする同社は、2022年の設立以来、炭素プロジェクト開発における技術・科学主導のアプローチを開拓してきました。Varahaはインドのグルグラムに本社を置き、インド、ネパール、バングラデシュ、ブータン、コートジボワールで20以上の炭素プロジェクトを運営しています。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2916246/Varaha.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2861912/5718301/Varaha_ClimateAg_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

