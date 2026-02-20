Adani Group、2035年までに再生可能エネルギー活用のAIデータセンターに1000億ドルを投資へ





・多角経営のコングロマリットは、再生可能エネルギーによるAIデータセンター・インフラに2035年までに1000億ドルを投資する。

・今回の発表により、さらに1500億ドルの関連投資が促進されると見込まれており、総額2500億ドル規模のAIエコシステムの形成が予測されている。

・拡張により、AdaniConnexのデータセンター容量は、インドの複数のキャンパス全体で2ギガワット（GW）から5GWへと拡張される。

アーメダバード（インド）, 2026年2月20日 /PRNewswire/ -- インドのAdani Groupは月曜日、2035年までに1000億ドルを投資し、人工知能（AI）ワークロード向けに設計された再生可能エネルギーを活用したデータセンターを建設すると発表しました。同投資は、インドにおけるデジタルインフラ分野で最大級の民間投資の一つとなります。

この投資は、インドの拡大を続けるAIエコシステムを支えるため、国家主導のエネルギーおよびコンピューティング基盤を確立することを目的としています。同グループは、このイニシアチブにより、サーバー、主権型クラウド基盤、先進的な電力システムおよび関連インフラへの投資がさらに1500億ドル規模で促進される可能性があり、総額2500億ドル規模のAIエコシステムが形成される見込みであると述べました。

ロードマップは、AdaniConnexの既存のGWの国内データセンター容量を5GWに拡大します。このプラットフォームは、再生可能エネルギー発電、電力網の強靭性、高密度AIコンピューティングインフラストラクチャを統合した統合アーキテクチャのもとで設計されています。

同グループはAlphabet傘下のGoogleと提携し、アンドラ・プラデシュ州ビシャカパトナムにギガワット規模のAIデータセンターキャンパスを開発しています。また、デリー首都圏（NCR）のノイダでも追加キャンパスの開発を進めています。また、インド南部テランガーナ州ハイデラバードおよび西部マハラシュトラ州プネーにおいても、Microsoftと協力してプロジェクトを進めています。さらなるAIキャンパスの設立に向け、他のグローバルテクノロジー企業とも協議を進めています。

Adani Groupの会長であるMr. Gautam Adani氏 は、次のように述べました。「エネルギーとコンピューティング能力を統合する国家が、技術発展の次の段階を決定づけることになるでしょう。」

再生可能エネルギーの中核基盤は、グジャラート州にあるAdani Green Energyの30GW規模のカヴダ（Khavda）プロジェクトが中心となります。同グループは、別途、追加で550億ドルの投資を約束しており、大規模なバッテリーエネルギー貯蔵システムを含む再生可能エネルギーポートフォリオの拡大を進めています。

このデータセンターは、先進的な液体冷却技術や高効率の電力設計を採用するとともに、インドの大規模言語モデルおよび国家データ施策向けの専用処理能力を備え、データ主権の確保を支援します。Graphics Processing Unit（GPU）容量の一部は、インドのAIスタートアップ企業や研究機関、ディープテック分野のイノベーター向けに確保されます。

