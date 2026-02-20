株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年2月21日(土)より、株式会社HJ (本社：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F 代表取締役社長：池⽥ 隼⼈)に所属する小学生ギャルメディア『KOGYARU(コギャル)』とコラボレーションした、「KOGYARU×GiGO POP UP SHOP」を開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年2月21日(土)～2026年3月29日(日)※期間中、2回に分けて開催いたします。【第1弾】期間：2026年2月21日(土)～2026年3月6日(金)開催店舗：GiGO総本店／GiGOイオンモール岡山【第2弾】期間：2026年3月14日(土)～2026年3月29日(日)開催店舗：GiGOあべのキューズモール／GiGO福岡天神※対象店舗は特設HPをご確認ください。■開催内容：・マストバイキャンペーン・スタンディポップ、フォトスポットの設置・特別ビジョン放映

KOGYARU×GiGO POP UP SHOP 限定商品

キャンペーンに合わせて、限定商品が登場いたします。■2026年2月21日(土)より順次登場予定

▲サクサクキャンディ(全3種)▲缶バッジ付きクッキー缶(全3種)▲ラムネ入りスライド缶(全2種)▲クリアカップ(全2種)▲オーロラポーチ(全1種)▲巾着ポーチ(全2種)▲マルチクロス(全2種)▲シューズチャーム4点セット(全1種)▲表紙アクリルBC(全5種) ▲アクリルヘアゴム(全4種)▲フレグランス(全1種)※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設HPをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：第1弾：GiGO総本店／GiGOイオンモール岡山第2弾：GiGOあべのキューズモール／GiGO福岡天神※対象店舗は特設HPをご確認ください。■キャンペーン内容：対象商品を税込2,200円以上ご購入いただいた方に、ノベルティステッカー(全3種)をランダムで1枚進呈いたします。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。

特別ビジョン放映

池袋にあるGiGO総本店の大型ビジョンにて、特別ムービーを放映いたします。・放映期間：2026年2月21日(土)～3月6日(金)・放映時間：8:00～23:00(1時間に1分間)

KOGYARU(コギャル)とは

日本のギャル媒体『egg』の妹メディアとして、小学生ギャルモデルを取り扱う媒体として2023年4月1日に発足。SNSでのWeb版を中心に活動を展開し、発足からわずか約2年でInstagramのフォロワー数50万人を突破しました。媒体名『KOGYARU』は、90年代の流行語「コギャル」と、「子どもギャル」を掛け合わせた造語で、“GYARU”という言葉が世界でも親しまれていることから、海外にも発信できる名称にしました。ファッションモデル活動に加え、2023年12月には楽曲「SHIRANKEDO」でアーティストデビューを果たし、全国各地でライブパフォーマンスを行うなど、多岐にわたる活動で次世代のギャル文化を牽引しています。■KOGYARU公式サイト：https://kogyaru.jp■KOGYARU公式Instagram：https://www.instagram.com/kogyaru_official ■KOGYARU公式YouTube：https://www.youtube.com/@kogyaruofficial

著作権表記©KOGYARU©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.キャンペーン公式HPhttps://www.tat-shop.net/kogyarugigopopup