チタン製品の企画・販売を行うEverflowは、応援購入サービス「Makuake」にて公開中の64チタン箸「蒼律 -SORITSU-」が、支援者数762人、支援総額835万円を突破したことをお知らせします(2026年2月19日時点)。





本製品は、日常の食卓で感じる「掴みにくさ」に対し、箸先形状と微細加工を設計値から見直した点が特徴です。先端径は約1.7mm、箸先には0.2mm刻みの微細加工(溝)を施し、細身設計と接地安定性の両立を図っています。





日常で扱いやすいバランスを目指した設計(全長230mm)





■日常の“掴みにくさ”を設計で見直す

豆が逃げる、麺が滑る、小骨が取りにくい。

蒼律は、こうした日常の小さなストレスを「掴む」という基本機能から再設計するため、





・箸先径 約1.7mm

・0.2mm刻みの微細加工(溝)

・全長 230mm





という数値設計に基づき、操作性と安定感のバランスを追求しました。





米粒をしっかり掴める箸先設計。0.2mm刻みの微細加工。





■料理の味わいを邪魔しにくい素材としての64チタン

蒼律は、航空宇宙分野でも使用されるチタン合金「Ti-6Al-4V(通称64チタン)」を採用しています。

細身設計と微細加工を日常使用で成立させるには、変形リスクの低減や加工精度の維持が重要となるため、本製品では強度特性に優れる64チタンを選定しました。









■深い蒼は「塗装」ではなく、陽極酸化による発色

印象的な深い蒼は、塗装ではなく、チタンの表面処理である陽極酸化による発色です。

角度や光の当たり方で表情が変わる色味を特徴とし、日常の食卓に馴染む佇まいを目指しています。





日常の食卓で映える深い蒼(陽極酸化による発色)





■福井の加工技術による量産品質

難加工素材である64チタンを、福井県の加工技術により微細加工を量産品質で実現。

現在は製造前の最終確認段階に入り、実使用に基づく確認を進めています。量産工程では、寸法再現性と表面品質の安定が重要課題となります。





仕上げ工程(研磨)の一例。表面品質の安定を重視。





■プロジェクト概要

商品名 ： 蒼律 -SORITSU-

販売先 ： Makuake

販売終了： 2026年2月27日(金)21：59

URL ： https://www.makuake.com/project/64-soritsu/





【Makuake特別価格】

1膳 9,960円(税込)→17％OFF

2膳 19,680円(税込)→18％OFF





定価：12,000円(税込)





※終了後の一般販売は未定









■ブランド概要

ブランド名： Everflow

代表者 ： 高橋 麻弥

事業内容 ： チタン製品の企画・販売

所在地 ： 石川県





※掲載素材は掲載許諾済みです。