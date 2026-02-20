｢明星 鉄板焼そば 5食パック｣ ｢明星 鉄板焼そば かつお風味 5食パック｣ 2026年4月6日(月) リニューアル発売

今年58周年を迎える隠れたロングセラーブランド「明星 鉄板焼そば」

鉄板で焼いたようなジュワーッと香ばしい焼そばを、ぜひ試してほしい !

「明星 鉄板焼そば 5食パック」「明星 鉄板焼そば かつお風味 5食パック」を

2026年4月6日(月)にリニューアル発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、袋めん「明星 鉄板焼そば 5食パック」「明星 鉄板焼そば かつお風味 5食パック」を、2026年4月6日(月) に全国でリニューアル発売します。

ソースねり込み量が1.3倍※になって、麺そのものが香ばしい !





鉄板で焼いたようなジュワーッとした香ばしさが特長の「明星 鉄板焼そば」は、1968年に発売され、今年58周年を迎えます。そんな隠れたロングセラー商品である「明星 鉄板焼そば」を、今回8年ぶりにリニューアルします。

「明星 鉄板焼そば」ブランドの最大の特長はソースねり込み麺ですが、この麺へのソースねり込み量を1.3倍※に増量するとともにガーリックなどを加え、鉄板で焼いたような香ばしさを強化しました。また「鉄板焼そば」のソースはウスターソースと濃厚ソースをベースに、​数種類の香辛料と果物を使用した甘コクの特製液体ソース、「鉄板焼そば かつお風味」のソースは数種類の香辛料を合わせたウスターソースをベースに、豊かなかつお風味を加えた特製粉末ソースとなっており、それぞれ紅しょうが入りのふりかけつきです。

今回のリニューアルに合わせ、パッケージもブランドとしての統一感を持たせました。

食べたことがある方もない方も、新しくなった「明星 鉄板焼そば」を、ぜひお試しください。

※従来品比

■商品特長

明星 鉄板焼そば 5食パック

麺 : 歯切れがよく、弾力があり食べ応えのあるソースねり込み麺。

ソース : ウスターソースと濃厚ソースをベースに、数種類の香辛料と果物を使用した甘さとコクを感じるソース。

ふりかけ : あおさ、紅しょうが、ソースふりかけ。

明星 鉄板焼そば かつお風味 5食パック

麺 : 歯切れがよく、弾力があり食べ応えのあるソースねり込み麺。

ソース : 数種類の香辛料を合わせたウスターソースをベースに、かつおの風味を加えたソース。

ふりかけ : あおさ、紅しょうが。

■商品概要