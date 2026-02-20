「ちいかわデザインのチャルメラパッケージ」数量限定 2026年3月中旬から順次出荷

チャルメラ発売60周年を記念し、「ちいかわ」デザインのパッケージを展開♪

「ちいかわ」がデザインされたチャルメラパッケージを数量限定で2026年3月中旬から順次出荷

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、袋めん「明星 チャルメラ しょうゆラーメン 5食パック」「(同) 宮崎辛麺 5食パック」「(同) バリカタ麺豚骨 5食パック」と、カップめん「明星 チャルメラカップ しょうゆ」「(同) 宮崎辛麺」「(同) バリカタ麺豚骨」の「ちいかわ」デザインのパッケージ (5食パック、個食、タテ型カップ) を2026月3月中旬から数量限定で全国発売します。



袋めん3品、カップめん3品が、

数量限定でちいかわパッケージに切り替わります♪









「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画作品です。2020年からXで投稿が開始され、大人から子どもまで幅広い人気を博しています。「チャリメラ」が登場する漫画が縁で、2021年4月「明星 チャルメラ もやしが超絶うまいまぜそば ニンニクしょうゆ味」で初コラボ。そこから長くお付き合いさせていただき、今回、大反響をいただいた「ちいかわ」デザインパッケージの第4弾が実現しました。

第4弾では、販売中の袋めん「明星 チャルメラ しょうゆラーメン 5食パック」「(同) 宮崎辛麺 5食パック」「(同) バリカタ麺豚骨 5食パック」と、カップめん「明星 チャルメラカップ しょうゆ」「(同) 宮崎辛麺」「(同) バリカタ麺豚骨」の「ちいかわ」デザインパッケージを数量限定で展開します。ちいかわたちがデザインされたパッケージはそれぞれ5食パックで1パターン、個食で5パターン、タテ型カップで1パターンあり、ここでしか見られないデザインになっています。今回は、にっこり笑ったちいかわやハチワレ、クラッカーを鳴らすうさぎが登場するにぎやかなデザインになっています。モモンガや古本屋も登場しているので、どこにいるか探してみてください。

なお、これまでと同様に、「ちいかわ」デザインパッケージ展開に合わせて「明星 チャルメラ しょうゆラーメン 5食パック」「明星 チャルメラ しょうゆラーメン」の品質はそのままに、パッケージのブランド名を「チャリメラ」として発売します。

■「チャリメラ」とは

「ちいかわ」に登場するキャラクターのハチワレが、チャルメラを「チャリメラ」と言い間違えてしまうエピソードが由来です。

■パッケージ

「しょうゆラーメン」「宮崎辛麺」「バリカタ麺豚骨」それぞれにつき、5食パックは1パターン、個食は5パターン、タテ型カップは１パターンの「ちいかわ」デザインを展開。全て数量限定となります。

※個食デザインは5食パック内にランダムで入ります。

明星 チャルメラ しょうゆラーメン









明星 チャルメラ 宮崎辛麺









明星 チャルメラ バリカタ麺豚骨









明星 チャルメラカップ しょうゆ、宮崎辛麺、バリカタ麺豚骨









■ちいかわ

「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノ氏が描くX発の漫画作品です。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語は、幅広い世代から支持されています。フォロワーは458万人を突破している (2026年2月17日現在)。

日本キャラクター大賞2022・2024・2025グランプリ受賞。

2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。