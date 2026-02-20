｢明星 中華三昧 赤坂璃宮 辛涼麺｣2026年5月11日(月) 新発売　｢（同) 涼麺｣2026年3月9日(月) リニューアル

発売45周年を迎える中華三昧。今年はシビ辛「辛涼麺」も新登場 !

暑すぎる夏は明星の汁なし麺がうまい !

中華の名店「赤坂璃宮」監修の、上質な大人の冷やし中華「涼麺」「辛涼麺」をお試しあれ

「明星 中華三昧 赤坂璃宮 辛涼麺」を2026年5月11日(月)に新発売

「明星 中華三昧 赤坂璃宮 涼麺」を2026年3月9日(月)にリニューアル発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、袋めん「明星 中華三昧 赤坂璃宮 辛涼麺 (カラリャンメン)」を2026年5月11日(月)に全国で新発売し、「(同) 赤坂璃宮 涼麺 (リャンメン)」を、2026年3月9日(月)に全国でリニューアル発売します。

花椒と麻辣醤、唐辛子の痺れる辛さと黒酢の酸味が魅力の「辛涼麺」パッケージには45周年を記念したロゴを掲載

「明星 中華三昧」シリーズは、高級袋めんの先駆けとして1981年に誕生し、今年で45周年を迎える本格的なおいしさが楽しめるロングセラーブランドです。そして、「明星 中華三昧 涼麺」は中華三昧ブランド誕生の翌年 (1982年) の発売以来、夏の定番メニューとして愛されてきたロングセラー商品です。

この夏は、シビれる辛さがクセになる新商品「辛涼麺」を加え、暑い夏でもさっぱりと楽しめる2品を発売します。2品とも、コシがありつるっとしなやかな涼麺専用のノンフライ麺を使用。「明星 中華三昧 赤坂璃宮 辛涼麺」のたれは、広東料理店の代表格「赤坂璃宮」監修のもと、黒酢の酸味と麻辣醤 (マーラージャン) を加えた、花椒 (ホワジャオ) と唐辛子の痺れる辛さが特徴の旨辛醤油だれに仕上げました。また、「(同) 赤坂璃宮 涼麺」は、同じく赤坂璃宮監修のコク深いごま醤油だれを合わせています。さらに「涼麺」には中華風からし「香辣醤 (シャンラージャン)」がついているので、お好みでつけてお楽しみいただけます。春夏にふさわしく涼やかな、名店監修の上質な大人の味わいをぜひお楽しみください。



明星食品では、2026年春夏の戦略として引き続き「麺の明星 主食麺宣言! 」を掲げ、「うまい麺とスープ、好きな具材で食卓へ」をキャッチコピーに、ご家庭の主食として袋めんを召し上がっていただくことを推奨しています。今回リニューアルする「明星 中華三昧 赤坂璃宮 涼麺」を含む中華三昧の袋めん6品は、どれもお好みの具材を加えることで立派な主食となります。明星食品のホームページ内の「中華三昧ブランドサイト」(https://www.myojofoods.co.jp/chukazanmai/) および、「麺の明星 主食麺宣言! 」特設サイト(https://www.myojofoods.co.jp/shushokumen/) では、中華三昧のアレンジレシピを多数掲載していますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

さらに、明星食品では2025年より猛暑の長期化を好機と捉え、「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」や「明星 ぶぶか油そば」など汁なしカップめんの品質を強化するとともに、新商品も多数発売してまいりました。2026年夏も引き続き猛暑が見込まれることから、好調な汁なしカップめんはもとより、汁なし袋めんにもさらに注力してまいります。「麺の明星」として「麺」を基軸に既存ブランドを強化するほか、「明星 中華三昧 赤坂璃宮 辛涼麺」をはじめとする新商品の投入を通じて、汁なし麺市場の拡大および市場全体のさらなる活性化を目指します。

■商品特長

明星 中華三昧 赤坂璃宮 辛涼麺

麺 : コシがありつるっとしなやかな、涼麺専用のノンフライ麺。

たれ : 黒酢の酸味と麻辣醤を加えた、花椒と唐辛子の痺れる辛さが特徴の赤坂璃宮監修の旨辛醤油だれ。

明星 中華三昧 赤坂璃宮 涼麺

麺 : コシがありつるっとしなやかな、涼麺専用のノンフライ麺。

たれ : 隠し味に花椒を加え、鎮江香酢、芝麻醤などが複雑に絡みあうごま醤油だれ。

別添 : 豆板醤入りの涼麺専用の中華風からし「香辣醤 (シャンラージャン)」。

■赤坂璃宮

1996年に譚 彦彬氏が創業した広東料理店の代表格。現在は、譚 彦彬氏の遺志を受け継ぎ、息子の譚 澤明氏が名店の暖簾を守り進化させながら「医食同源」を理念に掲げ、スパイスや油をさりげなく控え、やさしく穏やかな味を演出します。焼物、フカヒレ、海鮮料理を看板とし、肉の旨みの引き出し方に匠 (たくみ) の技が光ります。

■商品概要