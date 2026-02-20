【Luassencia】Qoo10「MEGA POP UP」初参加 2月28日より東京・渋谷で開催されるQoo10「MEGA POP UP」にて、ブランド単独ブースを出展
Qoo10の年間で最大のイベント「メガ割」に同時参加し、限定ギフトセットなど、最大54%の過去最大級水準の割引を実施
メディカルベースのコスメブランド「ルアセンシア（Luassencia）」は、2026年2月28日より、日本最大級のECプラットフォーム「Qoo10」が開催する大規模オフラインイベント「MEGA POP UP」に出店ブランドとして参加し、日本市場での展開をさらに加速する。
本「MEGA POP UP」は、2月28日（土）から3月8日（日）まで、東京・渋谷の注目スポット「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」にて開催され、オンラインショッピングの楽しさをオフラインで体験できる多彩なコンテンツで構成される。
ルアセンシアは本イベントでブランド単独ブースを運営し、現地の消費者と直接コミュニケーションを図ることで、メディカルスキンケアブランドとしての差別化された価値を伝える。
渋谷の中心で展開するルアセンシアの「高機能スキンケア」
ルアセンシアのブースを訪れた来場者は、ブランドの代表製品ラインアップに加え、Qoo10メガ割シーズン限定で提供される「限定ギフトセット」を直接体験することができる。
特に、Qoo10 MEGA POP UP会場全体に設けられたテーマ別体験ゾーンや参加型イベントを通じて、ルアセンシアならではの高機能成分を感覚的に体験できる機会を提供する構成となっている。
オン・オフライン同時展開…過去最大級の割引施策「メガ割」に初参加
ルアセンシアは、オフラインで開催される「MEGA POP UP」への参加と同時に、Qoo10 の年間最大級ショッピングイベントである「メガ割」にも参加する。
今回のイベントのために特別構成されたメガ割限定ギフト「メディセンス 肌保湿ケア2種セット」は、ルアセンシアのステディセラーである
・メディセンス キャビアPDRNクリーム（85ml）
・メディセンス ダーマケアRX ヴィーガンシートマスク（1枚）
・専用ショッピングバッグ
で構成され、最大54％割引の特別価格で販売される。
さらに、主要単品商品についても最大52％の割引を実施し、日本国内における購買接点の最大化を図る予定だ。
ルアセンシア関係者は「約2万5,000人の訪問が見込まれる、過去最大規模の今回のQoo10 MEGA POP UPに参加ブランドとして加わることに大きな期待を寄せている」と述べ、「渋谷で開催される『MEGA POP UP』を通じて、日本のMZ世代顧客にルアセンシア独自の高機能ソリューションを確実に印象付け、現地市場におけるシェアを大きく引き上げていきたい」とコメントした。
