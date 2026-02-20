レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本容器用ガラス市場は、高級包装、持続可能性、飲料産業の拡大を背景に、2035年までに年平均成長率4.3％で254万トンに急増する見込み
日本容器用ガラス市場は、2025年に166万トンに達し、2035年には254万トンへ拡大すると予測されています。2026年から2035年にかけて、**年平均成長率（CAGR）4.3%**で安定的な成長が見込まれています。この成長は、サステナビリティ規制の強化、飲料分野におけるプレミアム化の進展、医薬品需要の拡大といった構造的な需要変化を反映しています。
容器用ガラスは、主に珪砂（シリカサンド）、ソーダ灰、石灰石を高温で溶融することで製造されるソーダ石灰ガラスを基材とし、食品、飲料、医薬品、パーソナルケア製品など幅広い分野で不可欠な包装材料となっています。日本は高度なリサイクルインフラを有しており、消費者の高品質包装への志向も強いことから、ガラスは日本の循環型経済ロードマップにおいて戦略的に重要な素材として位置付けられています。
市場動向
持続可能な包装ソリューションへの需要拡大
サステナビリティは、日本容器用ガラス市場を形成する最も重要な成長要因です。消費者および企業の環境意識の高まりにより、使い捨てプラスチックからの転換が加速しています。ガラスは品質劣化なく無限にリサイクル可能である点が評価され、日本の資源効率化政策の下で優先的な素材とされています。
さらに、ガラスは化学的に安定かつ無毒であり、食品や飲料への有害物質の溶出がないため、製品の安全性と品質保持に優れています。特にプレミアム飲料や健康志向製品分野において、その特性は重要です。日本の製造業および小売業におけるESG対応や脱炭素目標の推進に伴い、リサイクル可能で持続可能なガラス包装への需要は、予測期間を通じて堅調に推移すると見込まれます。
代替包装材料との競争激化
一方で、プラスチック、アルミニウム、複合素材などの代替材料との競争は激化しています。これらの素材は軽量であるため、製造および輸送コストの面で優位性を持つ場合があります。
ガラス容器は高級感とリサイクル性を備える一方、重量があり割れやすいという特性から、物流コストの上昇や輸送時の破損リスク増大につながる可能性があります。輸送、保管、取扱いに伴うコストはサプライチェーン全体の効率性に影響を与えます。また、軽量PETやアルミ包装はマスマーケット向け飲料分野で普及が進んでおり、価格競争圧力が高まっています。これらの構造的課題は、特に価格感応度の高いセグメントにおいて成長を一定程度抑制する可能性があります。
食品・飲料業界からの需要拡大
食品・飲料業界は、日本容器用ガラス需要の中核を成しています。ビール、ワイン、日本酒、蒸留酒、炭酸飲料、果汁飲料、各種ソース類など、多様な製品にガラス瓶が使用されています。特にプレミアム飲料やクラフト飲料の拡大は、デザイン性やブランド差別化を重視したガラス包装の需要を後押ししています。
日本の消費者はガラスに対して「高品質」「安全」「本物志向」といったイメージを抱いており、これらは高級アルコール飲料や特産食品において重要な要素です。また、ガラスは優れたバリア性能を有し、風味や鮮度を保持しつつ外部からの汚染を防止します。こうした特性により、国内消費向けおよび輸出向け飲料製造の双方において、ガラス包装の需要拡大が続いています。
主要企業のリスト：
● Becton
● Dickinson and Company
