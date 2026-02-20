SEVENTEENら5組が集結する進化系VRイベント「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION-VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」を見逃すな！
5組目のアーティスト参戦＆VR時間も増量して西武渋谷上陸！特典トレカも一新。SEVENTEENら5組が集結する進化系VRイベント「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」を見逃すな！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342183/images/bodyimage1】
VISION FESTA実行委員会（所在地：東京都港区）は、 西武渋谷店モヴィーダ館にて、「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」（企画：THE FACT）を開催いたします。東京ドームシティ Gallery AaMoで大好評だったあの企画が、西武渋谷店でも開催が決定！
前回に引き続き、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORに、さらに新たな1アーティストを加え、VR映像がパワーアップした状態で開催します！
西武渋谷店モヴィーダ館でのイベント開催期間は2026年2月26日(木)から2026年4月5日(日)までとなります。
2021年～2023年までTHE FACT MUSIC AWARDS(TMA)に出演した「SEVENTEEN」「TOMORROW X TOGETHER」「ENHYPEN」「BOYNEXTDOOR」「その他1アーティスト」の音楽やパフォーマンスの魅力を、VR SHOW体験、展示、グッズショップなどを通じて、コンサートとは異なる楽しみを感じる特別な空間として設計した、体験型エキシビション。
VR SHOWでは、コンサートのステージを、リアルに感じることができるVR体験ができます。実際に体験すると、目の前にアーティストがいるかのような異空間に入り込み、興奮が止まらない特別な空間を体感できます。
VR SHOW体験だけではなく、未公開写真や映像の展示、限定グッズの販売も実施し、各アーティストのファンにとってコンサート会場とは一味違う、特別な思い出を作る場となります。
各アーティストのファン同士と同じ空間で体験を共有しながら、個人でのVR体験とは一味違う、みんなで同じ空間で楽しむ新たなスタイルを！
【チケット情報】
２月17日（火）18:00よりチケット販売開始！（先着）
前売券は各時間枠がなくなり次第終了！お早めにお買い求めください！
〈販売サイト〉
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/
〈販売価格〉
前売一般：4,000円（税込） ※ランダムフォトカード３種付
当日一般：4,500円（税込） ※ランダムフォトカード２種付
〈販売期間〉
前売券：2026年2月17日（火）18:00～各公演日前日23:59
当日券：各開催日当日11:30～19:00まで（会場販売のみ）
※チケットは日時指定券となります。
※準備～上映終了までは約45分間隔でご案内させていただく予定です。
【来場者特典情報】
ご入場時に入場特典をランダムでプレゼント！SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、その他1アーティストの中から以下のような枚数と種類をプレゼントいたします。
東京ドームシティ Gallery AaMoとはフォトカードの内容が変更になります！
前売券特典：ランダムフォトカード3枚（SEVENTEEN：2枚、他アーティスト：1枚）
※前売券だけ！特典1枚追加の3枚付き！
当日券特典：ランダムフォトカード2枚（SEVENTEEN：1枚、他アーティスト：1枚）
〈SEVENTEEN〉※写真はイメージです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342183/images/bodyimage3】
〈その他アーティスト〉※写真はイメージです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342183/images/bodyimage4】
