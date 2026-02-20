歯科用遠心鋳造機市場：機械タイプ別、用途別、エンドユーザー別、流通チャネル別、世界予測、2026年～2032年
歯科用遠心鋳造機市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.27%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、歯科用遠心鋳造機市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「歯科用遠心鋳造機レポート」では修復ワークフロー全体におけるデジタル設計の忠実性、装置の自動化、サービスプラットフォーム戦略が、機器要件と調達優先順位をどのように再構築しているかを言及するほか、競争の激しい装置市場において、サービスネットワーク、多様な材料との互換性、エコシステムパートナーシップを差別化要因とする主要企業の戦略を分析します。
世界の歯科用遠心鋳造機市場規模は、2025年に1億5,037万米ドルと評価され、2026年の1億6,745万米ドルから2032年には2億4,584万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1929558-dental-centrifuge-casting-machine-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 歯科用遠心鋳造機市場：機種別
第9章 歯科用遠心鋳造機市場：用途別
第10章 歯科用遠心鋳造機市場：エンドユーザー別
第11章 歯科用遠心鋳造機市場：流通チャネル別
第12章 歯科用遠心鋳造機市場：地域別
第13章 歯科用遠心鋳造機市場：グループ別
第14章 歯科用遠心鋳造機市場：国別
第15章 米国歯科用遠心鋳造機市場
第16章 中国歯科用遠心鋳造機市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・歯科用遠心鋳造機のエコシステムはどのように進化していますか？
臨床精度、ラボの自動化、材料科学の交差点で進化を続けており、速度、再現性、生体適合性のある結果に対する新たな期待を生み出しています。
・エンドユーザーのプロファイルが調達行動に与える影響は何ですか？
エンドユーザー別に異なる需要要因やサービス期待が調達基準を形作っています。
・プロセス信頼性を最大化するための提言は何ですか？
製品開発とサービスインフラを連携させ、モジュラー電気アーキテクチャへの投資を優先することが推奨されます。
