「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 袋 からしマヨ付 5食パック」2026年4月6日(月) 新発売

袋めん焼そばで唯一の「からしマヨ付き」が満を持して登場 !

ジュジュッと炒めた香ばしさは、まさに “夜店の焼そば”

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 袋 からしマヨ付 5食パック」を2026年4月6日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、袋めん「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 袋 からしマヨ付 5食パック」を、2026年4月6日(月)に東日本エリア※1で新発売します。

フライパンひとつで簡単調理!

「ソースねり込み麺」「夜店ソース」「からしマヨ」がそろった、

焼くからもっと旨い! 夜店の焼そばをご家庭でお楽しみください







「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始しました。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感でご好評をいただき、2026年2月20日に発売31周年を迎えました。31周年のスタートにあたり、新たな挑戦として「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」ブランドから袋めんを新発売します。代名詞の「からしマヨ」も入った、袋めんの焼そばで唯一※2のからしマヨ付きです。

昨今の長引く猛暑を背景に、焼そばや油そばなどの「汁なしめん」は、袋めん・カップめん共に売り上げを大きく伸長させ、即席めん市場の成長をけん引しています。明星食品では、この市場のさらなる活性化を目指し、暑い時期にも食欲をそそる焼そばの袋めんタイプを、31周年を迎えてもなお、勢いが止まらないカップ焼そばブランド「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」から発売し、汁なしの袋めんカテゴリーの開拓に乗り出します。

カップ焼そばの「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は、夜店の鉄板で炒めたような​香ばしいソースと、からしマヨネーズが商品のポイント。袋めんではカップ焼そばの味わいを再現するとともに、お客様に調理いただく袋めんだからこそできる、実際にフライパンで「夜店ソース」を炒めることで生まれる “ソースの香ばしさ” が、袋めんとしての最大のポイントになります。

調理はフライパンひとつで簡単にできます。まずフライパンに水を入れ、沸騰させたところに麺を加え、中火で水気がなくなるまで加熱します。水気がなくなった時点で「夜店ソース」を加えてよく混ぜ、ソースの水気がなくなるまでしっかり炒めます。お皿に盛り付け、「一平ちゃんオリジナルからしマヨネーズ」をかければ完成です。

焼そばの定番の具材である肉とキャベツはもちろん、お好みの具材と合わせて自分だけのオリジナル一平ちゃんを作り上げてください!

※1 北海道・東北・関東・甲信越・中部・北陸の各都道県および三重県

※2 明星食品調べ (2026年2月時点)

■商品特長

麺 : ソースをねり込んだ香ばしい「ソースねり込み麺」。

ソース : 鉄板で焼いたようなコクと旨みのある「夜店ソース」。

別添 :「一平ちゃんオリジナルからしマヨネーズ」。

■商品概要