電動化と物流が輸送市場を再構築（ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニー）

フリートのデジタル化、電気自動車インフラの拡大、電子商取引の流れが旅客および貨物輸送分野の需要を変化させています。

世界の輸送市場は構造的な変化を遂げています。かつては主に車両の生産サイクルによって左右されていましたが、現在ではより広範なモビリティエコシステム、貨物ネットワーク、フリート全体のデジタル統合による影響が高まっています。

グローバルマーケットモデルの推計によると、輸送市場は2025年に6兆7,642億ドルと評価されています。2025年から2035年にかけて、市場は年平均成長率6.9％で拡大すると予測されています。この成長はもはや単独の車両販売に限定されていません。電動化、インフラ整備、物流需要、デジタルフリート管理における体系的な変化が、長期的な市場動向を形成する重要な役割を果たしています。





市場の背景：構造的変化に支えられる成長輸送は経済活動に深く組み込まれています。2025年には、この分野は世界の国内総生産の5.8％を占め、貿易、移動、産業生産を支える基盤的役割を示しています。成長は複数の構造的要因によって影響を受けています。・電動車および自動運転車の採用拡大・都市および物流ネットワークにおけるスマートモビリティシステムの統合・電子商取引の拡大による履行および配送量の増加・輸送インフラおよびクリーンエネルギー技術への投資拡大これらの要因は、需要パターンおよび業界内の資本配分の優先順位を変化させています。輸送市場の範囲輸送機器市場には、人や物の移動に使用される車両および機械が含まれます。・乗用車・商用フリート・貨物および物流車両・道路および鉄道ネットワークを支える関連システム2025年の需要は以下によって支えられています。・大規模かつ増加する都市人口・公共および民間モビリティへの継続的需要・国内および国際輸送経路における継続的な貨物流動この分野の広範性により、パフォーマンスは旅客移動からサプライチェーン物流に至る複数の相互依存システムによって形成されています。セグメント構成と需要要因市場全体において、需要は定期的な更新サイクルおよび物流の構造的拡大によって強化されています。主な需要要因には以下が含まれます。・バスやバンなどの公共および商用旅客車両に対する継続的需要・特にラストマイル配送を支える貨物および配送フリートへの持続的需要・電気自動車プラットフォームの普及拡大による部品および専用パーツ需要の増加セグメント別では、自動車部品が2025年に最大の分野となり、市場全体の42.7％を占めました。これは以下を反映しています。・保守および交換活動の規模・現代車両構造の複雑性・電動化プラットフォームの部品集約的特性車両技術の進化に伴い、部品需要は市場価値全体において中心的役割を果たし続けています。地理的分布：米国が主導国別では、米国が2025年に世界の輸送市場を主導し、市場全体の21.2％を占めました。この地位は以下によって支えられています。・広範な国内物流ネットワーク・高い車両保有率・継続的なインフラ投資・大規模な貨物および配送システム米国の輸送業務の規模は、世界市場構造における重要性を強化しています。短期的な逆風と予測の修正長期的な基礎要因は依然として前向きであるものの、短期的な見通しには調整が見られます。2025年から2035年の成長予測は、2025年7月時点の見通しと比較して0.12％下方修正されました。過去6か月間の市場動向には以下の要因が影響しています。・内燃機関車両需要の継続的な低迷・世界的な貨物輸送量の回復の遅れ・特に新興国における鉄道および物流回廊開発の遅延・電気自動車および輸送部品に影響を与える過去の貿易措置に伴うコスト圧力・生産および価格決定に影響を与える在庫管理の課題これらの逆風は、業界が従来の車両需要パターンから電動化およびデジタル統合モデルへ移行する過程での過渡的な圧力を反映しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342297/images/bodyimage1】

成長が集中する分野

短期的な制約にもかかわらず、投資および需要は長期的な変革に関連する分野に集中しています。

注目される成長分野には以下が含まれます。

・電気自動車充電インフラの拡大

・デジタルフリート管理プラットフォームの導入

・クリーンモビリティ施策への継続的資金提供

フリートのデジタル化は運用効率を再形成し、資産活用およびコスト管理を改善しています。電動化は新たなサプライチェーン要件および部品需要を生み出しています。電子商取引はラストマイル配送の必要性を強化し、商用フリート活動を支え続けています。

これらの変化は、輸送市場が車両中心の産業からモビリティサービス、インフラ、物流ネットワークの相互接続されたエコシステムへと進化していることを示しています。



長期的展望

世界の輸送市場は依然として大規模で多様性があり、経済的に重要な分野です。2035年まで年平均成長率6.9％が予測されており、成長は従来のエンジンサイクルではなく、電動化、接続性、物流統合にますます関連付けられています。

短期的な調整は過渡的な圧力を反映していますが、インフラ、デジタルフリート技術、クリーンモビリティシステムへの構造的投資は、安定かつ持続可能な長期的成長軌道を支えると見込まれています。

エンジンからエコシステムへと移行する中で、輸送市場の進化は単位販売数よりも、モビリティ、貨物、インフラシステムが相互にどのように機能するかによって定義されています。



