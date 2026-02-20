WiFi6ネットワークカード市場、製品タイプ別、インターフェース別、エンドユーザー別、流通チャネル別、世界予測、2026年～2032年
WiFi6ネットワークカード市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.65%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、WiFi6ネットワークカード市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「WiFi6ネットワークカードレポート」では2025年の関税動向がWiFi 6ネットワークカードメーカーの調達戦略、コスト管理手法、製品アーキテクチャ決定に与えた影響に関する実践的評価を言及するほか、サプライチェーンのレジリエンス強化、ファームウェア主導の差別化加速、持続的成長のためのチャネルパートナーシップ最適化に向けた、高い影響力を持つ戦略的・運営上の提言を分析します。
世界のWiFi6ネットワークカード市場規模は、2025年に11億8,000万米ドルと評価され、2026年の12億5,000万米ドルから2032年には21億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1929473-wifi6-network-card-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 WiFi6ネットワークカード市場：製品タイプ別
第9章 WiFi6ネットワークカード市場インターフェース別
第10章 WiFi6ネットワークカード市場：エンドユーザー別
第11章 WiFi6ネットワークカード市場：流通チャネル別
第12章 WiFi6ネットワークカード市場：地域別
第13章 WiFi6ネットワークカード市場：グループ別
第14章 WiFi6ネットワークカード市場：国別
第15章 米国WiFi6ネットワークカード市場
第16章 中国WiFi6ネットワークカード市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・WiFi 6ネットワークカードの機能や成功導入のための運用上の前提条件は何ですか？
無線接続技術の進化の中で、アーキテクチャの進歩がスループット、レイテンシ、デバイス密度に対する期待を変え、マルチユーザーMIMO、OFDMA、高次変調、電力管理プリミティブが混雑環境下でのパフォーマンスを向上させます。
・WiFi 6ネットワークカードの展望を再構築する変革的な変化は何ですか？
技術の成熟、サプライチェーンの流動性、進化する購入者の期待に焦点を当て、エコシステムが初期の実証段階からプラットフォームレベルの統合へと移行しています。
・WiFi 6ネットワークカード市場の調査手法はどのようなものですか？
一次情報源と二次情報源を統合し、構造化インタビューを実施し、技術的評価で補完しました。
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
