日本フレスコボール協会（JFBA）、4月11-12日開催『フレスコボールアワジシマカップ2026』特設HPを公開。
一般社団法人日本フレスコボール協会が、2026年4月11日、12日に開催される『フレスコボールアワジシマカップ2026』の特設HPを公開したと発表しました。
本大会は、2026年度の日本代表選手を選考する『FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026』の第三戦として位置づけられています。淡路島を舞台としたJFBA公式戦の開催は今回が初めてとなります。開催地となる兵庫県洲本市の大浜公園は、JFBA公認地域クラブ「フレスコボール淡路島GOA」の本拠地でもあり、瀬戸内の穏やかな気候と美しいロケーションが特徴です。
淡路島は、西日本のフレスコボールの聖地とされる明石市や、公認クラブが点在する四国地方へのアクセスが良く、地理的な結節点となっています。協会は、本大会が「西日本のフレスコボールのハブ」としての役割を果たし、全国から多くの選手が集まることを期待しているとしています。
大会は観戦および体験が無料となっており、開催前の3月28日にはクラブ公式戦体験会も企画されています。フレスコボールは、味方同士でラリーを続ける「思いやりのスポーツ」として知られ、老若男女問わず楽しめる点が特徴です。協会は、この機会に新たな挑戦として参加を呼びかけています。
大会概要
・名称： フレスコボールアワジシマカップ2026
・開催日時： 2026年4月11日（土）、12日（日）
・開催場所： 兵庫県洲本市・大浜公園
・特設サイト：
https://www.frescoball.org/awajishima2026/
・主な特徴：
・2026年度日本代表選考対象大会（TOUR第三戦）。
・淡路島での初の公式戦開催。
・観戦および体験は無料。
・3月28日（土）にクラブ公式戦体験会を企画（予定）。
