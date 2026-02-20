一般社団法人日本フレスコボール協会が、2026年4月11日、12日に開催される『フレスコボールアワジシマカップ2026』の特設HPを公開したと発表しました。



本大会は、2026年度の日本代表選手を選考する『FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026』の第三戦として位置づけられています。淡路島を舞台としたJFBA公式戦の開催は今回が初めてとなります。開催地となる兵庫県洲本市の大浜公園は、JFBA公認地域クラブ「フレスコボール淡路島GOA」の本拠地でもあり、瀬戸内の穏やかな気候と美しいロケーションが特徴です。

淡路島は、西日本のフレスコボールの聖地とされる明石市や、公認クラブが点在する四国地方へのアクセスが良く、地理的な結節点となっています。協会は、本大会が「西日本のフレスコボールのハブ」としての役割を果たし、全国から多くの選手が集まることを期待しているとしています。





公開された特設サイトは、日本神話における「はじまりの島」という伝承に着想を得たデザインが採用され、フレスコボールと開催地の魅力を表現しています。



大会は観戦および体験が無料となっており、開催前の3月28日にはクラブ公式戦体験会も企画されています。フレスコボールは、味方同士でラリーを続ける「思いやりのスポーツ」として知られ、老若男女問わず楽しめる点が特徴です。協会は、この機会に新たな挑戦として参加を呼びかけています。









大会概要

・名称： フレスコボールアワジシマカップ2026

・開催日時： 2026年4月11日（土）、12日（日）

・開催場所： 兵庫県洲本市・大浜公園

・特設サイト：

https://www.frescoball.org/awajishima2026/

・主な特徴：

・2026年度日本代表選考対象大会（TOUR第三戦）。

・淡路島での初の公式戦開催。

・観戦および体験は無料。

・3月28日（土）にクラブ公式戦体験会を企画（予定）。



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。