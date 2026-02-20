日本を代表するバレエ団 K-BALLET TOKYOが、2026年5月より上演するDaiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』の新ビジュアルを公開いたしました。本公演は、熊川哲也の薫陶を受け2025年に芸術監督に就任した宮尾俊太郎が演出・再振付を手掛ける初の全幕バレエ・プロダクションとなります。





本邦初公開の新ビジュアルは、18世紀フランス革命の激動の時代を背景に、自由と平等を求め燃え上がる民衆の情熱と狂気が交錯するドラマを、作品のキーとなるキャラクターを据えて象徴的に表現しています。





＜新ビジュアル画像＞ジャンヌ：岩井優花 フィリップ：山本雅也 (C)Yumiko Inoue





※パリの炎URL： https://www.k-ballet.co.jp/performance/2026flamesofparis.html









■新ビジュアルに込められた「革命」のドラマ

公開された新ビジュアルは、作品の持つドラマティックな世界観を凝縮しています。





ビジュアル中央部には、革命の象徴である三色旗(トリコロール)を力強く掲げるジャンヌとダイナミックに跳躍するフィリップの姿が描かれています。これは、時代の荒波に翻弄されながらも、希望を胸に立ち上がる民衆のエネルギーを象徴しています。背景には、革命の激しさと悲劇を予感させる燃え盛る炎とギロチンが描かれ、作品の持つ緊張感を高めています。





宮尾俊太郎が演出・再振付を手掛ける本プロダクションは、このビジュアルが示す通り、単なる古典の再演に留まらず、激動の時代を生き抜く人々の歓喜と悲哀、勝利と犠牲のドラマを当時の史実に基づき新たに制作する豪華絢爛な舞台美術・衣裳によって鮮やかに描き出します。









■芸術監督・宮尾俊太郎が挑む、Kバレエ初の全幕上演

『パリの炎』は、終幕のパ・ド・ドゥが世界中で愛されているものの、全幕での上演は極めて稀少な作品です。日本のバレエ団としても、今回K-BALLET TOKYO初の全幕上演に挑みます。

宮尾俊太郎は、Kバレエで数々の主演を担ってきた豊富な舞台経験と、熊川哲也の精神を受け継いだ芸術的な感性、そして俳優経験から得た幅広い知見を全て注ぎ込み、本作に新たな命を吹き込みます。





本プロダクションでは、ロシア版にはないストーリーラインを加えることで、物語に新たな起伏を持たせています。王政の象徴として登場するアントワネットとルイ16世は宮殿での栄華を表す華やかなグラン・パ・ド・ドゥを踊るほか、その後に待ち受ける悲劇の過程もドラマティックに描きます。

また、オリジナル・キャラクターとして若き日のナポレオンが活躍するなど、バレエファンならずとも興味深い要素が盛り込まれるのも必見です。





日本での全幕上演が叶うまたとない機会にどうぞご期待ください。









■キャスト

ジャンヌ ： 菅井円加(ボストン・バレエ プリンシパル)

岩井優花/日高世菜/長尾美音

フィリップ ： ドミトリー・スミレフスキー(ボリショイ・バレエ プリンシパル)

山本雅也/山田博貴

ナポレオン ： 栗原 柊/高橋真之/山田博貴

ジェローム ： 石橋奨也/武井隼人/田中大智

アデリーヌ ： 長尾美音/島村 彩/原 美咲

ボルガル侯爵： 堀内將平/ニコライ・ヴィユウジャーニン

管弦楽 ： シアター オーケストラ トウキョウ





※日高の高ははしごだか





熊川哲也 (C)Makoto Nakamori

宮尾俊太郎

菅井円加 (C)Shizen Kazama

岩井優花

日高世菜

長尾美音

ドミトリー・スミレフスキー

山本雅也

山田博貴





■公演概要

【公演名】

Daiwa House PRESENTS

熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026

『パリの炎』





【日／会場】

＜東京公演＞

日程：2026年5月23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日(日)・

6月5日(金)～7日(日)・13日(土)・14日(日)

会場：Bunkamuraオーチャードホール





＜大阪公演＞

日程：2026年5月26日(火)・27日(水)

会場：フェスティバルホール





【チケット料金(税込)】

〔東京〕S席 19,000円／A席 15,000円／B席 11,000円／C席 9,000円／

A親子席 19,000円／学生券 5,000円／Kプラチナシート 23,000円

※A親子席…大人1名+こども1名(5歳以上小学6年生以下)／A席エリア

※Kプラチナシート…主演ダンサー直筆サイン入りフォトカード付。

1階席、販売座席の最前1～3列目。





〔大阪〕SS席 22,500円／S席 18,500円／A席 13,500円／B席 8,500円／

学生券 5,000円／BOX席 25,000円／

バルコニーBOX(2席セット)：S席 37,000円・A席 27,000円

※学生券…中学生以上25歳以下／当日学生証を提示の上引き換え／席位置未定





【チケット販売(東京公演)】

TBSチケット、チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、

ローソンチケット、劇場 ほか





【お問い合わせ】

〔東京〕チケットスペース ： 03-3234-9999

〔大阪〕キョードーインフォメーション： 0570-200-888





公式HP ： https://www.k-ballet.co.jp/performance/2026flamesofparis.html

主催 ： TBS

特別協賛 ： 大和ハウス工業株式会社

協賛 ： 株式会社ヤマノホールディングス／LOVECHROME

協力 ： Bunkamura(東京公演)／フェスティバルホール(大阪公演)

制作 ： K-BALLET／TBS

公式ウェブサイト ： https://www.k-ballet.co.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/k_ballet_tokyo_official/

X ： https://x.com/kballetofficial

Facebook ： https://www.facebook.com/kballet.tokyo/