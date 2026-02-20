春だけの特別体験、“大阪城 森のバーベキュー”が今年も登場！2026年3月20日より開催！今年は団体プランや追加食材も！
株式会社YTE(本社：大阪府大阪市)は、心地よい春の陽気に包まれた大阪城公園で、みんなでワイワイ楽しめる「大阪城 森のバーベキュー」を今年も期間限定でオープンします。普段は火気使用NGの大阪城公園ですが、この期間だけは特別に、有料の指定エリア内に限り屋外バーベキューを楽しむことができます。
TOPバナー
団体プラン
■今年はさらにパワーアップ！団体プランや追加食材が新登場！
今年は、30名以上でお得に利用できる「団体割引プラン」も新登場しました。
大人数でのパーティーやレクリエーションにも最適です。
(※適用条件は下記の団体割引プラン詳細や公式ホームページでご確認ください。)
特別追加メニューや飲み放題
■食材メニューもパワーアップ！
インパクト十分なTボーンステーキや牛トマホーク、海鮮セットやぐるぐるウインナーなど、特別感あふれる追加メニューもオーダー可能になりました。
もちろん、昨年好評を博した飲み放題プランも引き続きお選びいただけます。
持ち込みOK
■手ぶらでOK！食材の持ち込みも自由！
テーブルやコンロなど必要な機材はすべて利用料金に含まれます。
追加食材を注文してもOK。自分で好きな食材を持ち込んでもOK。
思い思いのスタイルでバーベキューを楽しめます。
アクセス
■アクセス抜群の、大阪城公園「記念樹の森」エリア
会場は大阪城公園内の「記念樹の森」エリア。
JR「大阪城公園駅」から徒歩約10分、大阪メトロ「森ノ宮駅」・JR「森ノ宮駅」からも徒歩約10分とアクセス良好な立地ながら、気軽にアウトドア気分を味わえます。
この春は、パワーアップした“大阪城 森のバーベキュー”で、仲間や家族と忘れられないひとときをお過ごしください。
ロゴ
【イベント概要】
「大阪城 森のバーベキュー」
公式HP ： https://osakajo-morino-bbq.com/
開催場所： 大阪城公園(記念樹の森)周辺
https://maps.app.goo.gl/umpKWRVUTYvpBNnz5
開催日程： 2026年3月20日(金)～5月24日(日)※66日間
営業時間： 平日(4時間制)
・1部 11:00～15:00
・2部 17:00～21:00
土日祝(3時間制)
・1部 10:00～13:00
・2部 14:00～17:00
・3部 18:00～21:00
予約方法： 公式ホームページからの予約制
※予約には会員登録が必要です。
※会員登録のうえ、日付・人数・時間を選択しご予約ください。
※ただし、当日のお席に空きがあれば、現地での当日受付も可能です。
※数に限りはありますが、当日の追加食材もございます。(現地での現金払いのみ)
主催 ： 大阪城パークマネジメント共同事業体
運営 ： 株式会社YTE／株式会社Eight Dining
エリア詳細
利用料金： ●B・C・Dゾーン(通常ゾーン)
大人 ：(中学生以上)1,800円(税込)
小学生 ：900円(税込)
未就学児：無料
●Aゾーン(BBQ機材グレードアップ)
大人 ：(中学生以上)2,100円(税込)
小学生 ：1,000円(税込)
未就学児：無料
利用料金に含まれる内容：
椅子、テーブル、コンロ、皿、コップ、箸、食用トング、炭用火はさみ、調理はさみ、木炭、ゴミ袋。
※食材は利用料金には含まれません。
※食材をご希望のお客様は食材オプションからご注文ください。
※未就学児でもお席が必要な場合は小学生料金が必要となります。
【食材オプション】
※利用料金のセット内容には含まれておりません
□エコノミープラン：一人前2,000円(税込)
※食材：カルビ50g、豚肩ロース100g、鶏100g、つくね50g、ソーセージ、焼きおにぎり、焼き野菜、焼き肉のたれ
エコノミー
※写真は2人前の分量です。
□スタンダード食材：一人前2,400円(税込)
※カルビ100g、豚カルビ50g、豚トロ50g、鶏100g、ソーセージ、焼きおにぎり、焼き野菜、焼き肉のたれ
スタンダード
※写真は2人前の分量です。
□プレミアム食材：一人前3,600円(税込)
※国産牛カルビ100g、国産牛モモ100g、鶏50g、豚トロ50g、ソーセージ、焼きおにぎり、焼き野菜、焼き肉のたれ
プレミアム
※写真は2人前の分量です。
□お子様用食材：一人前1,400円(税込)
※カルビ50g、豚カルビ25g、豚トロ25g、鶏50g、ソーセージ、焼きおにぎり、焼き野菜、焼き肉のたれ
キッズ
※写真は2人前の分量です。
【その他追加食材】
シーフードレモン風味
トマホークステーキ500g
※ご利用の方はご注文下さい
□牛トマホーク500g ：7,500円(税込)
□Tボーンステーキ500g ：5,500円(税込)
□牛タン100g ：1,500円(税込)
□サーロインステーキ150g：1,950円(税込)
□海鮮セット ：3,000円(税込)
□焼き野菜セット ：600円(税込)
□焼きおにぎり2個 ：650円(税込)
□ぐるぐるウインナー ：850円(税込)
飲み放題プラン
【飲み放題プラン(任意)】
・中学生以上：1,500円(税込)
・小学生： ：500円(税込)
※20歳未満についてはソフトドリンクのみ飲み放題となります。年齢のチェックをさせていただくことがございます。年齢の確認ができない場合はソフトドリンクのみのご案内になります。
※未就学児無料。但し小学生料金にてお席をご利用の場合は飲み放題プランの適用となります。
※飲み放題プランは利用時間の30分前までのご利用となります。
※飲み放題プランは利用料金と同じ注文数となりますのでグループ全員のご注文が必要です。
※飲み放題プランのご利用はセルフにてご利用ください。
※予約状況によってスタート時に混雑する場合がございます。その場合について延長保証などはございませんのでご了承いただきご予約をお願いいたします。
【団体割引プラン】
団体利用特別価格 ：大人(中学生以上)お一人様 3,500円(税込)
小学生 お一人様 2,000円(税込)
団体割引適用可能期間：4/13(月)～4/28(火)、5/7(木)～5/24(日)
※利用料金にスタンダード食材が付いたお得なプランです。
※土日祝は3部(18:00～21:00)のみ適用
※適用期間外のご予約には団体割引は適用されません。
※30名以上のご予約で適用可能です。
※小学生以下は大人1名以上の同伴が必要です。
※使用エリアはB・C・Dゾーンのみとさせていただきます。
※さらに、学生の場合は、焼きおにぎりを1人1個増量。
その他、追加機材のメニューもございます。詳しくは公式サイトをご覧ください。
【注意事項】
※「森のバーベキュー」の指定エリア以外でのバーベキューや火気の使用は禁止されています。
※ガス缶・花火含む火器類(ライターを除く)、発砲スチロール、スピーカーなどの音響機器、ビールサーバー、ボールやグローブ・ラケットなどの遊具、自転車、その他危険物は持ち込み禁止となります。
※ゴミの不法投棄は絶対におやめください。ゴミは指定場所に分別のうえ廃棄してください。
【一般のお問い合わせ先】
株式会社Eight Dining
メールアドレス： morinobbq@eightdining.jp