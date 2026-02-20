ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区　代表：林 雄一)は、わんちゃん用のおやつ「肉巻きキッチン」シリーズを2026年2月20日に発売いたしました。


2月20日に新発売「肉巻きキッチン」


●商品紹介

「おいしさ」「噛みごたえ」「食べきりやすさ」の3つのポイントにこだわって開発した、新しい巻きガムシリーズが登場です。

『ハードササミロールガム』『牛すじササミロールガム』『さつまいもササミロール』『芯なしチキンコイル』『牛すじリングディップガム』『ササミフラットガム』の6種類同時発売。


味わうわんちゃん


【ハードササミロールガム】

牛皮を使用したガムに鶏ササミを巻きつけたハードタイプ。噛めば噛むほど素材の旨みがあふれ出ます。保存料、着色料、発色剤、酸化防止剤無添加。(内容量11本)


ハードササミロールガム

ハードササミロールガム中身


【牛すじササミロールガム】

ハードな食感に仕上げた鶏ササミを、牛すじを使用したしなやかさのあるソフトガムに巻きつけたハード＆ソフトタイプ。噛めば噛むほど素材の旨みがあふれ出ます。保存料、着色料、発色剤、酸化防止剤無添加。(内容量11本)


牛すじササミロールガム

牛すじササミロールガム中身


【さつまいもササミロール】

ハードな食感に仕上げた鶏ササミを、ソフトなさつまいもに巻きつけたハード＆ソフトタイプ。噛めば噛むほど素材の旨みがあふれ出ます。保存料、着色料、発色剤、酸化防止剤無添加。(内容量11本)


さつまいもササミロール

さつまいもササミロール中身

美味しそうに食べるわんちゃん


【芯なしチキンコイル】

鶏胸肉をコイル状に巻いたソフトタイプで、ご使用のデンタルガムを中に差し込むことによって、オリジナルの巻きガムが作れます。噛めば噛むほど素材の旨みがあふれ出ます。保存料、着色料、発色剤、酸化防止剤無添加。(内容量10本)


芯なしチキンコイル

芯なしチキンコイル中身

オリジナル巻きガムの作り方(1)

オリジナル巻きガムの作り方(2)

オリジナル巻きガムの完成！

アレンジを楽しむわんちゃん


【牛すじリングディップガム】

しなやかさが特徴の牛すじを使用したガムをリング状に成形し、ササミをディップしたハードタイプ。噛めば噛むほど素材の旨みがあふれ出ます。保存料、着色料、発色剤、酸化防止剤無添加。(内容量5個)


牛すじリングディップガム

牛すじリングディップガム中身

よく噛んで食べるわんちゃん


【ササミフラットガム】

おなかにうれしい、乳酸菌とビフィズス菌を配合。鶏ササミを使用したやわらかいお肉の上層と、しなやかなやわらかさに仕上げた牛皮ガムの下層の2層構造のガム。ソフトタイプでほんのりミルクの風味が噛むたびにふわっと広がります。着色料、発色剤無添加。(内容量11本)


ササミフラットガム

ササミフラットガム中身


●商品概要

商品名： 肉巻きキッチン　ハードササミロールガム

　　　　 肉巻きキッチン　牛すじササミロールガム

　　　　 肉巻きキッチン　さつまいもササミロール

　　　　 肉巻きキッチン　芯なしチキンコイル

　　　　 肉巻きキッチン　牛すじリングディップガム

　　　　 肉巻きキッチン　ササミフラットガム


JANコード： ハードササミロールガム　4976555829464

　　　　 　 牛すじササミロールガム　4976555829471

　　　　 　 さつまいもササミロール　4976555829488

　　　　 　 芯なしチキンコイル　4976555829495

　　　　 　 牛すじリングディップガム　4976555829501

　　　　 　 ササミフラットガム　4976555829518


発売日　　　　　： 2026年2月20日

用途　　　　　　： スナック(全犬種用)

参考希望小売価格： オープン



●会社概要

社名　　： ドギーマンハヤシ株式会社

代表者　： 代表取締役社長　林 雄一

所在地　： 〒537-0002　大阪府大阪市東成区深江南1-16-14

設立　　： 1970年1月

事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入

URL　　 ： https://www.doggyman.com/



【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ドギーマンハヤシ株式会社　お客様窓口

TEL　　　　　　　 ： 0120-086-192

お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry