大日本印刷株式会社（DNP）が一般社団法人日本動画協会（AJA）と共同で運営する「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」は、2026年3月6日(金)～2026年3月29日(日）に、『Sameko Saba＆海月雲ろあ POPUP STORE 海神祭』を開催いたします。

『Sameko Saba＆海月雲ろあ POPUP STORE 海神祭』の開催情報

2025年にデビューしたVTuber、Sameko Sabaと海月雲ろあが、初めてコラボレーションします。本イベントでは、凍咲しいな先生・なもり先生のイラストを使ったオリジナルグッズの販売に加え、二人の等身大スタンディと祭りをテーマにした写真が撮れるフォトスポットや、『ひもくじ』『わなげ』を体験して景品を入手できる屋台（有料）など、見て・遊んで・集めて・楽しめる内容が盛りだくさん。ファン必見の特別な祭り空間をお楽しみください。

○会場 東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA（東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F）○開催期間 2026年3月6日(金)～2026年3月29日(日）○開催時間 11:00～19:00○詳細はこちら https://tokyoanimecenter.jp/event/popup-kaijinsai/

グッズ・展示用に描き下ろされた等身イラストと描き起こしミニキャライラスト

祭りをイメージして制作された凍咲しいな先生の描き下ろしイラストと、なもり先生の描き起こしミニキャライラスト。

オリジナルグッズを販売

イベント限定グッズを多数ご用意しています。人気のアクリル系商品や祭りらしい法被、定番のトレーディング缶バッジなど、充実のラインナップでお客さまをお待ちしております。ご購入金額に応じて「ボイスポストカード」・「ショッパー」の特典をプレゼントするほか、通販限定で販売するぬいぐるみやプレミアム刺しゅう法被もあります。詳細は公式Web（https://tokyoanimecenter.jp/event/popup-kaijinsai/#goods）をご覧ください。

屋台体験・景品

2種類の屋台が有料で楽しめます。レジで各屋台チケットをご購入いただき、担当スタッフにお渡しください。

※体験内容や景品は変更になる可能性がございます。変更時には東京アニメセンター公式SNSや公式Webサイト、会場にてご案内予定です。※屋台体験・景品は札幌会場と広島会場では実施いたしません。

巡回情報

○大阪会場会場 MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店 1F住所 大阪府大阪市北区茶屋町7-20 チャスカ茶屋町開催期間 2026年4月3日（金）～4月24日（金）開催時間 12:00～18:00○名古屋会場会場 ジュンク堂書店 名古屋栄店 B2F住所 愛知県名古屋市中区新栄町1-1 明治安田生命名古屋ビル開催期間 2026年4月28日（火）～5月11日（月）開催時間 12:00～18:00○博多会場会場 博多マルイ住所 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号開催期間 2026年5月16日（土）～5月31日（日）開催時間 10:00～21:00○札幌会場会場 MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店 1F住所 北海道札幌市中央区南1条西1-8-2 高桑ビル開催期間 2026年6月6日（土）～6月18日（木）開催時間 10:00～21:00※グッズ販売のみ実施いたします。○広島会場会場 ジュンク堂書店 広島駅前店 6F住所 広島県広島市南区松原町9-1 エールエールA館6階開催期間 2026年6月23日（火）～7月6日（月）開催時間 10:00～20:00※グッズ販売のみ実施いたします。

東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAの概要

所在地 ： 東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F開館時間 ： 11:00 - 19:00（※企画により開館時間が異なる場合あり）休館日： 年中無休（年末年始・施設点検日・展示入替日などで休館の場合あり）公式Webサイト ： https://tokyoanimecenter.jp/公式X： https://x.com/anime_tokyo公式Instagram： https://www.instagram.com/tokyoanimecenter/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。※変更等があった場合は「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」HPにてご案内いたします。©Sameko Saba Copyright © 2025 海月雲ろあ, All Rights Reserved.