生理痛薬 『ノーシンピュア』や花粉用マスク『PITTA MASK』などを販売する株式会社アラクス（愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：荒川愼太郎）は、香りを自由に楽しむことをコンセプトとした新ブランド「UUUU（ユー）」を立ち上げます。第一弾として、『UUUU フレグランスシャンプー』および『UUUU フレグランスデオミスト』の2製品（各香り2種）を、2026年2月20日（金）に発売いたします。

■新ブランド「UUUU」とは？

製薬会社アラクスから新たに誕生した「UUUU」は、商品ジャンルを自由に横断し、香りを自由に楽しむ気持ちと暮らしを、遊び心をもって肯定・応援するブランドです。香りは、誰かのためのものではなく、自分の気分を上げたり安らぎを与えたりするもの。強く主張するものでも、特別な日だけのものでもなく、もっと日常の延長線上にあっていい。そんな想いから、「UUUU」は生まれました。ブランド名の「UUUU」には、あなたの個性や遊び心を大事に、周りを気にせず勇敢に、自由な選択をして気持ちを高めてほしい、というメッセージが込められています。フレグランスが好きな方には、新たな選択肢として。これまで香りをまとうことにハードルを感じていた方には、香りを楽しむ第一歩として。「UUUU」は香りを自由に楽しむことをもっと身近にする存在になることを目指しています。

■自由を楽しむ2つの甘い香り

○アンバーバニラスイートなバニラとアンバーのとろけるような濃密な甘い香り

○アーモンドココナッツミルク南国のリゾートを想像させる、ココナッツとムスクの開放的でやわらかな甘い香り

■香りだけじゃない！シャンプーとデオミストのこだわり

UUUU フレグランスシャンプー

トリートメント不要のオールインワンシャンプー。アミノ酸系洗浄成分の「ココイルグルタミン酸TEA」と「ラウロイルメチルアラニンNa」を配合。洗浄成分をバランスよく組み合わせることで、高い泡立ちを実現。滑らかな洗い心地で摩擦によるダメージから髪を守り、髪の汚れや皮脂を落としながらやさしく洗い上げて根元から毛先まで指通りをよくします。

＜製品特長＞○アミノ酸系洗浄成分(※1)配合でやさしく洗い上げる、トリートメント不要のオールインワンシャンプー○ダメージ補修成分(※2)と9種の植物エキス(※3)が髪の芯まで浸透し、なめらかでツヤのある仕上がりへ○4つのフリー（シリコーン/サルフェート/パラベン/合成着色料）○はちみつのような、琥珀色の液体タイプ

＜製品概要＞

製品名：ユー フレグランスシャンプー アンバーバニラ販売名：アラクスフレグランスシャンプーV内容量：300mL希望小売価格：1,480円（税抜）

製品名：ユー フレグランスシャンプー アーモンドココナッツミルク販売名：アラクスフレグランスシャンプーC内容量：300mL希望小売価格：1,480円（税抜）

※1 ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルメチルアラニンNa※2 加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、イソステアロイル加水分解コラーゲン※3 ユズ果実エキス、ウメ果実エキス、セージ葉エキス、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉エキス、ゴボウ根エキス、メリッサ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、アシタバ葉/茎エキス（すべて保湿成分）

UUUU フレグランスデオミスト

制汗成分(※4)と殺菌成分(※5)を配合した薬用デオドラントミスト。制汗成分の「フェノールスルホン酸亜鉛」と、殺菌により汗臭を防ぐ成分の「シメン-5-オール」を配合した、ミストタイプの薬用デオドラントミスト。フレグランスを使うように、汗とニオイを抑えます。メントール配合のひんやりした使い心地と、速乾性が高く白残りのないパウダーフリーミストで、使うたびリフレッシュできます。

＜製品特長＞○発汗抑制、ニオイの原因となる雑菌を殺菌外出前でも外出中でもシュッとひと吹きで簡単汗ケア。○ひんやりとした使い心地メントール配合で、使うたびリフレッシュ。○速乾性の高いパウダーフリーミストきめ細かいミストタイプ。肌や服が白くならない。○天然植物エキス(※6)や肌ケア成分(※7)を配合うるおいのある健やかな肌に。＜製品概要＞

製品名：ユー フレグランスデオミスト アンバーバニラ販売名：デオローション M[医薬部外品]内容量：48mL希望小売価格：980円（税抜）

製品名：ユー フレグランスデオミスト アーモンドココナッツミルク販売名：デオローション M[医薬部外品]内容量：48mL希望小売価格：980円（税抜）

効能・効果：制汗、皮ふ汗臭、わきが（腋臭）有効成分：フェノールスルホン酸亜鉛、シメン-5-オール※4 フェノールスルホン酸亜鉛※5 シメン-5-オール※6 シャクヤクエキス、ワレモコウエキス、茶エキス、柿タンニン※7 チンピエキス、アーティチョークエキス（すべて保湿成分）

■香りは、これからもっと自由になる。

「UUUU」は、ヘアケア、ボディケアなどのカテゴリーを超えて、香りをもっと自由に楽しむ世界を広げていくブランドです。今後はさらに香りのバリエーションや商品ジャンルを拡充し、その日の気分に合わせてファッションのように「今日はどの香りにする？」と選べる未来を提供いたします。自由でいるって、勇敢。自ユーーーの香り、UUUU。

■アラクスについて

株式会社アラクスは、解熱鎮痛薬『ノーシン』をはじめとする、OTC医薬品の開発・製造・販売を行う名古屋市の製薬企業です。2025年に創業172年を迎え、長年にわたり生活者の健康と向き合ってきました。近年は、OTC医薬品にとどまらず、衛生用品『PITTA MASK』や、@cosme 2025年上半期ベストコスメアワードで新作ボディケア部門第3位を受賞した化粧品『レチノール365 ボディミルク』など、事業領域を拡大しています。 アラクスのコーポレートステートメント「ひとりひとりに もっとやさしく」には、製品の有効性や安全性はもちろん、品質の確かさから生まれる安心感や使用者ひとりひとりのことを考えた優しさをお届けしたいという想いが込められています。この想いはどんなジャンルの製品を開発・販売しても変わることなく、すべての製品を通して、使用者が健やかに過ごせるように寄り添うことをこれからも目指してまいります。企業ホームページはこちら

