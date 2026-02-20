車載ソフトウェア開発を手掛ける株式会社デンソークリエイト(本社：名古屋市中区、代表取締役社長：宮川 英明)は、工数という正しい事実をもとに、プロジェクトの状況を横断的に把握し、判断や改善につなげる工数管理・プロジェクト統合管理ツール「TimeTracker RX(タイムトラッカー アールエックス)」の提供を2026年2月20日(金)から開始します。









TimeTrackerは2004年にデスクトップアプリケーションとして提供を開始し、「TimeTracker FX」からWebアプリケーション化により離れた組織・チーム間での情報共有や連携を強化した「TimeTracker NX」へと進化してきました。

そして今回、現場で日々蓄積される工数という正しい事実をもとにしたデータを個別のプロジェクト管理にとどめず、複数プロジェクトを横断して活用するための新製品として「TimeTracker RX」が誕生しました。

TimeTracker RXは、工数管理を起点にプロジェクト全体の状況を同じ視点で捉え、組織としての判断や改善につなげることを目的とした、TimeTrackerシリーズの最新製品です。





配員計画で年度単位のリソース計画立案





■ プロジェクト管理の現場で起きている課題

プロジェクトの数や関係者が増える中で、進捗や工数といった実績データを把握していても、それらを組織としての判断や改善に十分に活かしきれない現場が増えています。

管理方法や指標がプロジェクトごとに異なることで認識にずれが生じ、迅速な意思決定が難しくなるケースも少なくありません。









■ TimeTracker RX の特長

【工数という「正しい事実」を、共通の判断軸に】

日々入力される工数を、プロジェクト状況を読み解くための共通指標として活用します。工数入力を通じて蓄積される実績データにより、現場と管理層が同じ状況を共有でき、判断の前提を揃えやすくなります。





タイムシートでその日の工数を1分で入力





【現場のやり方はそのままに、プロジェクトを横断して把握】

柔軟な計画作成・進捗管理により、現場の運用を大きく変えずに導入できます。現場で培ってきた工夫を活かしながら、個別プロジェクトの管理に留まらず、複数プロジェクトを横断して状況を捉え、組織としての意思決定につなげます。





【記録した工数を、次のアクションにつなげる】

工数・進捗の実績を日々蓄積することで、振り返りで終わらず、次のアクション検討に活かせます。実績にもとづく判断と改善が、自然に回る状態を支援します。





プロジェクト管理画面で計画・実績を一目で把握





■ TimeTracker RX の今後の進化

TimeTracker RX は、工数を起点にプロジェクトと組織の状況を捉えるという考え方のもと、配員、収益・コスト、品質・リスクといった、プロジェクトや組織運営に欠かせない要素へと管理の対象を段階的に広げていきます。これにより、工数にもとづく判断や改善を、より組織全体で行えるよう取り組んでいきます。





まずは第1弾として、配員計画機能(有償オプション)を提供します。組織単位の業務計画と現場のプロジェクト計画を同じデータでつなぐことで、経営層から現場までが共通の視点で状況を把握し、判断につなげられるようになります。





さらに、今後はAIの活用により、蓄積されたデータをもとにした予測や判断支援などプロジェクト管理の高度化も視野に入れています。TimeTracker RXは、現場の実績データを組織の判断に活かすための基盤として、進化を続けていきます。









■ 製品概要

* 製品名 ： 工数管理・プロジェクト統合管理ツール TimeTracker RX

* 製品サイト ： https://www.timetracker.jp/

* 提供形態 ： クラウドサービス、オンプレミス

* ライセンス価格： 1ユーザー当たり1年利用時の税込価格です。

Professional Edition 38,940円

Standard Edition 19,470円

※配員計画機能は有償オプションです。









■ 会社情報

社名 ： 株式会社デンソークリエイト

本社所在地： 〒460-0003 名古屋市中区錦2-14-19 名古屋伏見Kスクエア

代表者 ： 代表取締役社長 宮川 英明

設立 ： 1991年2月14日

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.denso-create.jp/