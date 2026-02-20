こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ファッションブランドELLEgirl(エル ガール)】2026年春の新作アイテム発売開始！
URL: https://zozo.jp/shop/ellegirl/
花刺繍2wayベスト \8,690(tax in)（3月中旬入荷予定）/花刺繍イージーパンツ \13,090(tax in)（3月中旬入荷予定）
女性社員が多く活躍し、SDGsを重要な取り組みとして推進するアパレルメーカー・クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛、以下当社）は株式会社ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン（日本支社:東京都港区、CEO:アンヌ・ビラズ）とライセンス契約のもと、展開するファッションブランド「ELLE girl（エル ガール）」より、2026年春の新作アイテムをZOZOTOWNにて2月20日(金)より販売しております。
COORDINATE
Shirt
オーバーサイズに仕上げることで華奢見えが叶うBIGシャツ。
ゆるっとしたルーズなシルエットと脇のロゴがストリートな雰囲気を演出。
色ごとに異なる素材、配色なので自分好みのものを選ぶのも楽しい1枚です。
プリントアソートBIGシャツ \6,490(tax in)
Fringe Jacket/Fringe pants
フリンジの同素材でセットアップも可能なジャケットとパンツ。
羽織るだけでこなれたムードに仕上がるジャケットはデニムシャツのような感覚で着用いただけます。
パンツはやや腰上のハイウエストでウエスト周りはスッキリとし、深めの股上のためスタイルアップも叶います。
フリンジジャガードシャツジャケット \9,790(tax in)
フリンジジャガードパンツ \8,690(tax in)
Shirt jacket/Cocoon pants
夏でもサラッと着用でき、ウエストの刺繍レースがポイントのシャツジャケット。
ライムのコクーンパンツと合わせて爽やかな印象に。
パンツは脚のラインを拾いすぎずきれい見えするコクーンシルエットでウエストタックと裾のダーツで立体感のあるデザインです。
切替レースシャツジャケット \9,790 (tax in) （3月中旬入荷予定）
イージーコクーンパンツ \6,490 (tax in) （4月上旬入荷予定）
Cardigan/ Fringe pants
昨年人気だったトグル釦カーディガンにサックスやアイボリーなど春らしい新色カラーが登場。
インナーを選ばずキャミソールやシアートップスなど幅広いレイヤードスタイルが楽しめる1枚です。
デニムと合わせてカジュアルコーデにもロングスカートと合わせて女性らしいコーデにもおすすめです。
トグル釦デザインカーディガン \6,490 (tax in)
フリンジジャガードパンツ \8,690(tax in)
Pullover
レース素材のアノラックプルオーバー。
目の細かいメッシュ地と花柄のレース生地で抜け感のある綺麗な1枚。
裾にドローコードを入れているので気分によってシルエットを変えることができ、レイヤードも楽しんでいただけます。
レースアノラックプルオーバー \11,990 (tax in)
■ファッションブランド「ELLEgirl（エル ガール）」
「ELLEgirl（エル ガール）」は、時代のトレンドを掴み「自分スタイル」をカスタマイズしてファッションを楽しんでいただきたいという思いのもと、フランスで誕生したブランドです。コンセプトは、「Dare a new style and create new me-新しいスタイルで新しい自分を。」。自分の好きを恐れることなく、新たなスタイルでの女性らしさや可愛らしさ、楽しみと喜びを想像するという意味を持っています。ファッション・ビューティーだけでなく環境や社会問題まで意識し、自分にとっての新しいスタイルにも気軽にチャレンジできるコレクションとなっています。
公式オンラインストア：https://www.crossplus.jp/shop/ellegirl/
ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/ellegirl/
Instagram(@ellegirlfashion_jp)： https://www.instagram.com/ellegirlfashion_jp/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ
クロスプラス株式会社 ELLEgirl プレス担当
電話：03-3669-5270
■ ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン 会社概要
会社名 ：株式会社LAGARDÈRE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN
代表者 ：アンヌ・ビラズ
所在地 ：東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル5F
URL：https://jp.elleboutique.com/japan/
■クロスプラス 会社概要
会社名 ：クロスプラス株式会社
代表者 ：山本大寛
所在地 ：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
