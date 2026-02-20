【ファッションブランドELLEgirl(エル ガール)】2026年春の新作アイテム発売開始！

レースアノラックプルオーバー \11,990 (tax in)■ファッションブランド「ELLEgirl（エル ガール）」「ELLEgirl（エル ガール）」は、時代のトレンドを掴み「自分スタイル」をカスタマイズしてファッションを楽しんでいただきたいという思いのもと、フランスで誕生したブランドです。コンセプトは、「Dare a new style and create new me-新しいスタイルで新しい自分を。」。自分の好きを恐れることなく、新たなスタイルでの女性らしさや可愛らしさ、楽しみと喜びを想像するという意味を持っています。ファッション・ビューティーだけでなく環境や社会問題まで意識し、自分にとっての新しいスタイルにも気軽にチャレンジできるコレクションとなっています。公式オンラインストア：https://www.crossplus.jp/shop/ellegirl/ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/ellegirl/Instagram(@ellegirlfashion_jp)： https://www.instagram.com/ellegirlfashion_jp/?hl=ja■本商品に関するお問い合わせクロスプラス株式会社 ELLEgirl プレス担当電話：03-3669-5270■ ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン 会社概要会社名 ：株式会社LAGARDÈRE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN代表者 ：アンヌ・ビラズ所在地 ：東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル5FURL：https://jp.elleboutique.com/japan/■クロスプラス 会社概要会社名 ：クロスプラス株式会社代表者 ：山本大寛所在地 ：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13URL：https://www.crossplus.co.jpクロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。