こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2月27日(金)より期間限定登場！ハッピーセット(R)「みんなでUNO」「ミニチュアマクドナルド」
TVアニメ『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』コラボのバラエティー豊かなUNO(TM)が楽しめる！ハッピーセット「みんなでUNO」
手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ全18種！ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、ハッピーセット「みんなでUNO」とハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」を、2026年2月27日(金)から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売いたします。
マクドナルドは、ハッピーセットでの“遊び”を通して、子どもたちが生き生きと自分らしさを発揮することを願っております。おもちゃ開発においても、子どもたちが夢中になって遊びながら幅広い領域への興味を深め、考える楽しさを広げていくことを目指しており、子どもの発達支援の専門家とともに発達のためのテーマに沿った多彩なおもちゃを開発しています。
https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/
大人気カードゲーム「UNO」と、人気アニメ『SPY×FAMILY』、『僕のヒーローアカデミア』がコラボレーションしたカードゲームが全6種類のラインアップで登場します。ハッピーセット「みんなでUNO」は、お馴染みの「UNO」と、すべてのカードが“ワイルド”として遊べるスピード感あふれる「UNO オールワイルド」、表と裏の2つの面を使って展開が大きく変化する「UNO フリップ」の3種類の「UNO」が楽しめます。それぞれ1枚ずつホログラムの特殊カードが入っているのもポイントです。それぞれのゲームごとに異なるルールを理解し、勝つために駆け引きをする遊びは、論理的に考える力や、相手の判断や行動を想像する社会性を育みます。また、カードの色や数字、さまざまなキャラクターのカードを見分けることは、図形・空間認識力や数の理解を深めます。家族や友達など、みんなで対戦しながら3種の「UNO」をお楽しみください。
さらに、スマートフォンで楽しめるオリジナルゲーム「みんなでUNO」付き。『SPY×FAMILY』、『僕のヒーローアカデミア』のキャラクターからプレイヤーを選択し、UNOで対戦できるデジタルゲーム「みんなでUNO」を楽しめます。
ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」は、グリルやポテトフライヤーなど、マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ16種類とひみつのおもちゃ2種の全18種をラインアップしました。自分だけのマクドナルドの世界を思い描いて、仕事の「ごっこ遊び」を楽しむことは、想像力を育みます。ミニチュアのアイテムを集めて組み合わせることで、道具の配置や並び方を考えた空間(図形・空間)を想像したり、部屋に飾ったりして楽しめます。また、クルー(店舗アルバイトスタッフ)役やお客さん役になりきって演じる「マクドナルドごっこ遊び」は、役割にふさわしい行動をすることで社会性を育みます。おもちゃは、ハッピーセットのアイコンの“ハッピーセットボックス”に入っています。マクドナルドならではのおもちゃを、ぜひお楽しみください。
※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。
※ハッピーセット「みんなでUNO」は、ハッピーセット用に作成された小さいサイズのUNOです。枚数等も既製品とは異なります。
■ご掲載いただく際には、お手数でございますが以下の権利表記をお入れください。
【みんなでUNO】
(C)2026 Mattel.
【TVアニメ『SPY×FAMILY』】 (C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
【僕のヒーローアカデミア】 (C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
【ミニチュアマクドナルド】
(C)2026 McDONALD’S
デジタルゲーム「みんなでUNO」
関連リンク
画像一式
https://prap.gigapod.jp/ffe0db35d9e71d349fce902c6e68fe200d9862fe8
